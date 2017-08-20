* الاستهداف المتزايد للمواقع المدنية (في اليمن) مع الافتقار إلى الدعم الإنساني بات يُترجم إلى عوائق مع واشنطن

كشفت تسريبات جديدة للمذكرة التي أرسلها السفير الإماراتي لدى أمريكا يوسف العتيبة إلى مسؤولين في بلاده، اعترافا منه بارتكاب تحالف العدوان على اليمن جرائم متزايدة ضد المدنيين في اليمن، محمّلًا الجانب السعودي المسؤولية الأكبر في ذلك.

وحذّر العتيبة في تلك المذكرة التي سرّب نصّها موقع (إنترسبت) الأمريكي من أن هذا الأمر له تداعيات سلبية على صورة أبوظبي في الغرب وعلاقاتها، ولا سيما مع واشنطن، مقدما توصيات لتجاوز تلك التداعيات.

وبحسب الموقع، أرسل العتيبة في خريف عام 2015 مذكرة عبر البريد الإلكتروني إلى مجموعة من المسؤولين رفيعي المستوى في حكومته، قال فيها: إن الحرب في اليمن، أصبحت كابوسًا لصورة بلاده وعلاقاتها العامة.

وفي حين أشار العتيبة في مذكرته إلى أن الإدارة الأمريكية برئاسة باراك أوباما آنذاك ما زالت تبدي دعمها على مضض، لفت إلى أن الحملة العسكرية الجارية بقيادة السعودية في اليمن، تضرّ بسمعة الإدارة الأمريكية، وبالتالي تضع بلده، المشارك الفاعل والمتحمس في الحرب، في موقف حرج.

* الوثيقة المسرّبة

المذكرة التي توثّق مخاوف العتيبة أُرسلت في 22 سبتمبر/أيلول 2015، إلى مجموعة واسعة من صناع القرار في الإمارات، وأبرزهم الأمين العام المساعد لمجلس الأمن القومي الأعلى علي الشامسي ووكيل ولي العهد محمد مبارك المزروعي.

كما مرر العتيبة المذكرة ذاتها إلى خلدون المبارك، وهو مسؤول بارز في الإمارات، ومقرب من ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، وأبلغه بأنه أرسل المذكرة نفسها إلى (ط ب ز) و(ع ب ز) والدكتور أنور في إشارة إلى وزير خارجية الإمارات للشؤون الخارجية والتعاون الدولي عبدالله بن زايد آل نهيان وطحنون بن زايد وهو مصرفي إماراتي رفيع المستوى، ووزير الدولة للشؤون الخارجية أنور محمد قرقاش.

وأبدى العتيبة في المذكرة مخاوف كبيرة بشأن الحرب في اليمن، والوضع السياسي الذي تسبّبه تداعياتها.

وكتب يقول: خلال سلسلة من المحادثات الطويلة مع المسؤولين في البيت الأبيض، أصبح من الواضح لديّ أن الخسائر البشرية والأضرار الجانبية التي تحدث في اليمن تحشر الإدارة (الأمريكية) في زاوية سياسية.

وأقرّ العتيبة صراحة بأن الاستهداف المتزايد للمواقع المدنية (في اليمن) مع الافتقار إلى الدعم الإنساني بات يُترجم إلى عوائق مع واشنطن.

* العتيبة يسخر من الرياض

كذلك أظهرت تسريبات أخرى للعتيبة سخريته من الطريقة التي يدار بها الحكم في الرياض، حيث نعت القادة السعوديين بألفاظ نابية.

وتظهر الرسائل التي سربتها مجموعة القرصنة التي تسمى (غلوبال ليكس) العتيبة وهو يسخر من القادة السعوديين، تعليقا على قرار هيئة الأمر بالمعروف في الرياض في سنة 2008 حظر بيع الورود الحمراء في عيد الحب.