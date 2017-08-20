أكد وزير الطاقة الروسي أن مشروعي الغاز الاستراتيجيين (السيل التركي) و(السيل الشمالي2)، الهادفين لتوسيع صادرات الغاز الروسي، سينفذان في الوقت المحدد رغم العقوبات الأمريكية الأخيرة.

وقال ألكسندر نوفاك: (جميع عقود مشروع السيل التركي مبرمة، وبناء خط الأنابيب قد بدأ ويجري على قدم وساق، ونخطط لتنفيذ المشروع بغض النظر عن القوانين المعتمدة)، مشيراً إلى أن قانون العقوبات الأمريكية الأخير يشوبه الكثير من عدم الوضوح.

وفي مطلع أغسطس/ آب الجاري، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مشروع قانون بشأن فرض عقوبات جديدة ضد روسيا وإيران وكوريا الشمالية. والقانون يجيز للرئيس الأمريكي فرض عقوبات جديدة على مشاريع الطاقة كخطوط أنابيب الغاز، إذ بمقدور ترامب فرض عقوبات ضد شخصيات تستثمر أكثر من 5 ملايين دولار سنوياً أو مليون دولار مرة واحدة في بناء أنابيب روسية لنقل موارد الطاقة.

ويشمل مشروع القانون مادة تفيد بأن الولايات المتحدة متمسكة بمعارضتها لتنفيذ مشروع الغاز الروسي (السيل الشمالي 2)، الهادف إلى نقل الغاز من روسيا إلى أوروبا عبر قاع بحر البلطيق، كما أنه يحظر عليه إلغاء العقوبات المفروضة دون موافقة الكونغرس الأمريكي.

وشرعت شركة (غازبروم) الروسية في 7 مايو/ أيار الماضي بمد المقطع البحري من مشروع (السيل التركي) الهادف لنقل الغاز من روسيا عبر قاع البحر الأسود إلى تركيا ومنها إلى أوروبا، ويتألف المشروع من أنبوبين باستطاعة 75ر1 مليار مترمكعب من الغاز سنوياً لكل منهما، أحدهما مخصص لتركيا، والآخر لأوروبا.

ومن المخطط أن ينتهي بناء الأنبوب الأول في مارس/ آذار 2018، فيما سينتهي تنفيذ الأنبوب الثاني، والمخصص للسوق الأوروبية، في عام 2019.