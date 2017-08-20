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رقم الخبر: 200789 تاريخ النشر: آب 19, 2017 الوقت: 18:24 الاقسام: اقتصاد  
توقعات بإنكماش الإقتصاد السعودي في 2017

توقعات بإنكماش الإقتصاد السعودي في 2017

أفادت تقارير حديثة أن الاقتصاد السعودي سيشهد على الأرجح تراجعاً في العام الجاري رغم تحسن أسعار النفط، إذ قال معهد التمويل الدولي إن الناتج المحلي الإجمالي للمملكة سينكمش بنسبة 4ر0% عام 2017.

وذكر المعهد، في تقرير صدر قبل أسبوع، ان الوضع الاقتصادي الراهن في السعودية سيعرقل استيعاب الداخلين الجدد إلى سوق العمل بسبب تراجع أداء القطاع الخاص والقطاعات غير النفطية بوجه عام.

أما صندوق النقد الدولي، فقد نشر في يوليو/ تموز الماضي مؤشرات جديدة بشأن الاقتصاد السعودي، وقال إنه قرر خفض توقعاته لنمو المملكة في عام 2017 إلى (قرابة الصفر). غير أن محللين في بنوك (سيتي غروب) و(إي أف جي هرميس) و(ستاندرد تشارترد) يرجحون ما يراه معهد التمويل الدولي، وهو أن الاقتصاد السعودي سينكمش لأول مرة منذ الأزمة المالية العالمية عام 2009.

وقد أظهرت البيانات الرسمية السعودية أن الناتج المحلي انكمش بالفعل في الربع الأول من العام الجاري بنسبة 5ر0% على أساس سنوي، وهو أول انكماش فصلي في المملكة منذ عام 2009.

 
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