أعلن مساعد شؤون التخطيط والاقتصاد بوزارة الزراعة الايرانية، أن مشتريات القمح المحلي بلغت 6ر8 مليون طن منذ بدء موسم الحصاد منتصف أبريل/ نيسان لغاية يوم السبت.

وأوضح عبدالمهدي بخشنده، أنه تم تسديد 5ر18 تريليون ريال (الدولار=32880 ريالاً) من مستحقات المزارعين لتصل نسبة المدفوعات في جميع المحافظات الى 50 بالمئة، لافتاً الى أن المتابعات جارية لسداد باقي المستحقات.