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رقم الخبر: 200787 تاريخ النشر: آب 19, 2017 الوقت: 18:24 الاقسام: اقتصاد  
6ر8 مليون طن.. مشتريات إيران من القمح المحلي

6ر8 مليون طن.. مشتريات إيران من القمح المحلي

أعلن مساعد شؤون التخطيط والاقتصاد بوزارة الزراعة الايرانية، أن مشتريات القمح المحلي بلغت 6ر8 مليون طن منذ بدء موسم الحصاد منتصف أبريل/ نيسان لغاية يوم السبت.

وأوضح عبدالمهدي بخشنده، أنه تم تسديد 5ر18 تريليون ريال (الدولار=32880 ريالاً) من مستحقات المزارعين لتصل نسبة المدفوعات في جميع المحافظات الى 50 بالمئة، لافتاً الى أن المتابعات جارية لسداد باقي المستحقات.

 
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