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|رقم الخبر: 200787
|تاريخ النشر: آب 19, 2017
|الوقت: 18:24
|الاقسام: اقتصاد
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6ر8 مليون طن.. مشتريات إيران من القمح المحلي
أعلن مساعد شؤون التخطيط والاقتصاد بوزارة الزراعة الايرانية، أن مشتريات القمح المحلي بلغت 6ر8 مليون طن منذ بدء موسم الحصاد منتصف أبريل/ نيسان لغاية يوم السبت.
وأوضح عبدالمهدي بخشنده، أنه تم تسديد 5ر18 تريليون ريال (الدولار=32880 ريالاً) من مستحقات المزارعين لتصل نسبة المدفوعات في جميع المحافظات الى 50 بالمئة، لافتاً الى أن المتابعات جارية لسداد باقي المستحقات.
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