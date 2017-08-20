أكد المدير التنفيذي لشركة خطوط (كيش اير) الايرانية، ان الشركة أبرمت مع مندوب شركة بوينغ لصناعة الطائرات، مذكرة تفاهم لشراء 10 طائرات ركاب من طراز 737 MAX.

وأوضح الكابتن محمد تقي جديدي، في حديث لوكالة أنباء فارس، ان الشركة أنهت للتو مباحثات مع مندوب شركة بوينغ التي حصلت على إذن التفاوض لبيع الطائرات.

من جهة ثانية، أكد جديدي أن الشركة تعتزم توريد 6 طائرات من فئة ايرباص إيه 320، حتى 20 مارس/ آذار 2017. وأشار الى أن (كيش اير) تخوض يومياً مفاوضات مباشرة وعبر الانترنت والاتصالات الهاتفية لحسم صفقتي شراء طائرات ايرباص وبوينغ، وسيتم الإعلان عن أنباء سارة بهذا الخصوص في غضون الشهرين المقبلين.