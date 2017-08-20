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رقم الخبر: 200786 تاريخ النشر: آب 19, 2017 الوقت: 18:21 الاقسام: اقتصاد  
"كيش اير" تبرم مذكرة لتوريد 10 طائرات "بوينغ"

"كيش اير" تبرم مذكرة لتوريد 10 طائرات "بوينغ"

أكد المدير التنفيذي لشركة خطوط (كيش اير) الايرانية، ان الشركة أبرمت مع مندوب شركة بوينغ لصناعة الطائرات، مذكرة تفاهم لشراء 10 طائرات ركاب من طراز 737 MAX.

وأوضح الكابتن محمد تقي جديدي، في حديث لوكالة أنباء فارس، ان الشركة أنهت للتو مباحثات مع مندوب شركة بوينغ التي حصلت على إذن التفاوض لبيع الطائرات.

من جهة ثانية، أكد جديدي أن الشركة تعتزم توريد 6 طائرات من فئة ايرباص إيه 320، حتى 20 مارس/ آذار 2017. وأشار الى أن (كيش اير) تخوض يومياً مفاوضات مباشرة وعبر الانترنت والاتصالات الهاتفية لحسم صفقتي شراء طائرات ايرباص وبوينغ، وسيتم الإعلان عن أنباء سارة بهذا الخصوص في غضون الشهرين المقبلين.

 
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