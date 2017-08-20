أعلن مسؤول نفطي ايراني الاستعداد لاستئناف عملية المقايضة (سوآب) لنقل 500 ألف برميل من النفط الخام من الدول المطلة على بحر قزوين.

وفي تصريح أدلى به للصحفيين السبت، قال حميد حسيني مدير منطقة الشمال للشركة الوطنية لخطوط الأنابيب والاتصالات في البلاد، خلال جولتهم التفقدية لمنشآت الصناعة النفطية ومنشآت (سوآب) في شمال البلاد، قال: انه تم لغاية الآن تفريغ عدة سفن تحمل شحنات من النفط الخام في المحطات النفطية شمال البلاد، حيث جرى تخزينها في المستودعات. وأضاف: انه حينما يصل حجم الاحتياطي الى المستوى المطلوب سيتم نقل النفط عبر الأنابيب.

وقال حسيني: انه وفي إطار تنفيذ مشروع (سوآب)، تم إحداث 272 كم من خطوط الأنابيب في منطقة شمال البلاد لنقل النفط الخام من محطة (نكا) على بحر قزوين الى مصفى طهران. وأوضح بأن هنالك الآن 615 كم من خطوط نقل النفط والمشتقات النفطية في منطقة شمال البلاد (النطاق العملاني لمحافظتي كلستان ومازندران)، يتم عبرها نقل النفط في إطار مشروع (سوآب) الى مصافي طهران وتبريز وكذلك نقل المشتقات النفطية. ونوه الى أن قسماً من خطوط الأنابيب هذه يمر من أكثر المناطق وعورة وأخطر المسارات في الجبال والغابات بالمنطقة.

يذكر أن مصافي طهران وتبريز تستهلك النفط الخام المستورد وفق مشروع (سوآب). وإزاء ما تتسلمه ايران في محطة (نكا) من النفط الخام من الدول المطلة على بحر قزوين، تقوم بتسليم ما يعادله من النفط الخام في المحطة النفطية في جزيرة خارك في الخليج الفارسي (جنوب البلاد).

وفي السياق، صدّرت شركة النفط الوطنية الايرانية الى الأسواق الآسيوية 4 شحنات بمجموع 2 مليون برميل خام من الطبقة النفطية لحقل بارس الجنوبي الغازي المشترك مع قطر.

وبدأت عملية الاستخراج التجريبية من الطبقة النفطية لحقل بارس في 17 مارس/ آذار 2017، وذلك بحضور الرئيس الايراني حسن روحاني وبالتزامن مع تدشين 6 مراحل تطويرية للحقل الغازي المشترك. ومشروع الطبقة النفطية من المشاريع التطويرية المعدودة التي تنفذ بشكل مباشر عبر شركة النفط الوطنية الايرانية.

يذكر أن الطبقة النفطية بحقل بارس من المكامن الكربونية وتقدر احتياطاتها بين 5ر1 إلى 4 مليارات برميل.