أعلن وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، الجمعة، أن توريدات النفط من إيران وفق إطار برنامج (النفط مقابل البضائع) من المحتمل أن تبدأ في غضون شهر.

وقال نوفاك للصحفيين أثناء معرض (إزمير) الدولي: (نحن نعمل معهم على آخر التفاصيل، وعلى الوثائق ذات الصلة. وقد تبدأ توريدات النفط في غضون شهر). وأشار نوفاك إلى أن كمية النفط المشتراة في إطار إتفاقية (النفط مقابل السلع) قد تصل إلى 100 ألف برميل يومياً، أي 5 ملايين طن في السنة من إيران.

من جهته، ذكر الممثل التجاري الروسي في إيران، أندريه لوغانسكي، ان روسيا قد تورد إلى إيران في المقابل بضائع بقيمة 45 مليار دولار في السنة في إطار هذا البرنامج. وأكد الوزير الروسي أن طهران وموسكو ناقشتا في وقت سابق سبل التعاون في مجالات الطاقة والكهرباء والطاقة النووية والنفط والغاز، فضلاً عن التعاون في مجال السكك الحديد والصناعة والزراعة.

ورغم رفع الحظر الدولي عن إيران بموجب الإتفاق النووي، فلا تزال قيود مصرفية مفروضة على تحويلات الدولار، ما يصعب بيع النفط المقوم بالعملة الأميركية في السوق المفتوحة.