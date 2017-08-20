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رقم الخبر: 200783 تاريخ النشر: آب 19, 2017 الوقت: 18:24 الاقسام: اقتصاد  
إيران تصدّر 75 مليون دولار من المواشي والدواجن والأسماك
خلال 5 سنوات

إيران تصدّر 75 مليون دولار من المواشي والدواجن والأسماك

أعلن مساعد وزير الجهاد الزراعي، حسن ركني، إرتفاع حجم تصدير المواشي والدواجن والأسماك خلال السنوات الخمس الماضية من 26 ألف دولار إلى 75 مليون دولار.

وفي كلمة له يوم السبت خلال مراسم افتتاح المؤتمر والمعرض الثالث لأعلاف المواشي والدواجن والأسماك في طهران، أشار ركني إلى انه وخلال السنوات الماضية تمكنت مصانع أعلاف المواشي والدواجن والأسماك من تحقيق تطور كبير في مجال التصدير إلى مختلف أنحاء العالم. وأشار إلى أنه يتم سنوياً إنتاج 5ر8 مليون طن من أعلاف المواشي والدواجن والأسماك، لافتاً إلى أن بإمكان مصانع البلاد إنتاج ضعف هذا المقدار.

وقال ركني: إن إنتاج البلاد من الحليب بلغ خلال العام الماضي نحو 10 ملايين طن، مشيراً إلى أن حجم إنتاج هذا العام من الحليب شهد زيادة بمعدل 10 بالمائة مقارنة بالعام الماضي. وأضاف: ان حجم تصدير البلاد من الألبان بلغ خلال الأشهر الأربعة من العام الجاري الايراني (بدأ في 21 آذار/ مارس الماضي ) 404 آلاف طن. وتابع: ان إنتاج البلاد من الدجاج يمر بظروف جيدة، مشيراً إلى أن بإمكان البلاد تصدير 200 ألف طن من الدجاج إلى شتى أنحاء العالم.

 
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