وكتب حداد عادل على صفحته الشخصية في موقع التويتر للتواصل الاجتماعي يوم السبت، مشيرا الى ذكرى وقوع الانقلاب العسكري الاميركي ضد حكومة الدكتور محمد مصدق في 19 آب/ اغسطس عام 1953 وإعادة الشاه المقبور الى ايران، ان هذا الانقلاب العسكري بمثابة درس وعبرة للشعب الايراني ليدرك ان اميركا لاتدافع عن الديمقراطية.

واضاف، ان وقوع هذا الانقلاب يدلل على ان اميركا تدعم الانظمة الديكتاتورية العميلة لها.

بدوره ندد امين مجمع تشخيص مصلحة النظام في ايران محسن رضائي بسياسات اميركا المناهضة للشعوب وأورد انها ابتلعت تراث بريطانيا باستغلال شعار الحرية.

وورد على حساب رضائي في موقع اينستغرام للتواصل الاجتماعي يوم السبت بمناسبة ذكرى الانقلاب العسكري الاميركي ضد حكومة مصدق في ايران في 19 آب/ اغسطس عام 1953، ان هذا اليوم خزي على اميركا التي ابتلعت تراث بريطانيا بشعار التحرر والمنتصر والفاتح في الحرب العالمية الثانية.

وكتب رضائي تحت عنوان "ماهي نتيجة الثقة باميركا"، ان مصدق (رئيس الوزراء في حكومة ذلك الوقت) لجأ الى اميركا للخلاص من بريطانيا الا انه سقط بانقلاب عسكري اميركي وبعد 50 عاما اعتذرت كلينتون من الشعب الايراني كما ان الاميركيين قاموا بانقلاب عسكري ضد حكومتي مرسي في مصر واردوغان في تركيا.

وتساءل رضائي عن دوافع الاعتماد على انظمة لا يمكن الوثوق بها بدلا من الشعوب، "لو اننا لم نعتمد على الشعب لعاد الاستبداد الى ايران مرة اخرى".