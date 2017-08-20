ترسل إيران وفداً إقتصادياً وتجارياً إلى سويسرا نهاية سبتمبر/ أيلول المقبل بعد مرور ۲۰ شهراً من إلغاء العقوبات، وذلك للمشاركة في مؤتمر إيران الدولي ودراسة التعاون مع الجهات الأجنبية.

وأحد أهم برامج الوفد هو المشاركة في المؤتمر الذي يتناول أوضاع الإقتصاد الإيراني بعد مرور 20 شهراً من سريان الإتفاق النووي ورفع العقوبات الدولية يتخلله مشاركة الأطراف الأجنبية، وينعقد المؤتمر في مدينة جنيف السويسرية وذلك عقب إتفاق رئيسي البلدين في العام الماضي على رسم خارطة طريق لتوطيد العلاقات الثنائية على هامش الإجتماع الـ71 للجمعية العامة للأمم المتحدة .

وسيتم إيفاد الوفد الإقتصادي والتجاري لغرفة طهران للتجارة والصناعات والمناجم والزراعة إلى سويسرا في غضون 28 حتى 30 سبتمبر إلى جنيف للمشاركة في المؤتمر المتخصص (ايران ۲۰ شهراً بعد رفع الحظر الدولي.. ‌النظرة العامة، الآفاق والتحديات).

وينظم المؤتمر في ثلاثة مجالات متخصصة، بما فيها: التجارة ونقل السلع، والخدمات الصحية والتقنيات الطبية، والمخاطر المالية والتأمين وإعادة التأمين، ثم يجتمع الممثلون عن الشركات المتواجدة في المؤتمر للبحث عن المجالات ذات الصلة. ويبحث كبار المسؤولين الإيرانيين والسويسريين في المؤتمر آفاق السوق الإيرانية وفرص الإستثمار والوضع الراهن لتعديلات الأنظمة المالية وآفاق الإقتصاد الإيراني.