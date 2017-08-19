* شرطة فنلندا تحقق في صلة حادث الطعن بالإرهاب وتقول المشتبه به مغربي * حادث دهس في سيدني وسقوط جرحى

أصيب 8 أشخاص جراء عملية طعن وقعت، صباح السبت، وسط مدينة سورغوت شرق روسيا، قبل أن تتمكن الشرطة من تصفية المهاجم، حسبما نقلت وكالة تاس عن مصادر أمنية.

وقال المكتب الصحفي لفرع لجنة التحقيق الروسية في دائرة خانتي مانسي ذات الحكم الذاتي بمنطقة الأورال: إن مجهولا اعتدى بسكين على المارة في شارع رئيسي بمدينة سورغوت، وتمكن من جرح 8 أشخاص.

وأضاف: قام رجال الشرطة فور وصولهم إلى موقع الحادث بإطلاق النار على المهاجم وأردوه قتيلا.

ونقل المصابون إلى المستشفى، حيث هناك اثنان منهم في حالة خطيرة وخمسة آخرون في حالة مستقرة نسبيا.

وفتح التحقيق لمعرفة ملابسات الحادث وهوية الجاني ودوافع الجريمة.

كما أعلنت الشرطة الفنلندية، السبت، انها فتحت تحقيقا في عمل إرهابي غداة اعتداء بسكين ادى الى مقتل شخصين.

واکدت الشرطة ان المشتبه به مغربي عمره 18 عاما.

وقالت الشرطة في بيان بدأ التحقيق في الاعتداء كعملية قتل، لكن خلال الليل وردتنا معلومات إضافية تشير الى ان الاتهامات الجنائية هي الان قتل إرهابي.

يشار الى ان المهاجم المشتبه به قتل شخصين وجرح ثمانية في مدينة توركو يوم الجمعة، قبل أن تتمكن الشرطة من إصابته في ساقه والقبض عليه.

وأفادت الشرطة بأن الضحيتين هما من الجنسية الفنلندية، فيما هناك سويديان وإيطالي بين الجرحى الثمانية.

وقد نكست الأعلام في جميع أنحاء البلاد، السبت، حيث الجرائم العنيفة نادرة نسبيا وخاصة في منطقة الشمال.

كما أصيب 7 أشخاص بينهم طفل، السبت، جراء حادث اصطدام سيارة بالمشاة في شارع مزدحم بمدينة سيدني الأسترالية.

ووفقا للشرطة، فإن سائق السيارة فقد السيطرة عليها، بسبب وعكة صحية مفاجئة، ما تسبب في اصطدامه بمجموعة من المشاة، لينتهي به الأمر بواجهة مطعم في شارع فيكتوريا في تشاتسوود، وهي منطقة تجارية وسكنية كبرى في الساحل الشمالي السفلي لسيدني.

وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن الشرطة لا تتعامل مع الحادث على أنه إرهابي. وقالت شرطة نيو ساوث ويلز فى بيان لها: إن الحادث لم يكن عملا متعمدا، ويعتقد أن الرجل عانى من وعكة صحية.