من دون ان يشير الى اسمه مباشرة انتقد وزير الخارجية محمد جواد ظريف، الرئيس الامريكي دونالد ترامب لاسائته للاسلام فيما يتعلق بالاضطرابات العنصرية الاخيرة التي شهدتها امريكا.

وانتقد ظريف اليوم السبت في حسابه على صفحة تويتر، الرد المتسرع للرئيس الامريكي واسائته للإسلام وكتب: «سريع في الاساءة للاسلام ومتردد في التنديد بالارهاب العنصري في البيت».

مؤكدا بذلك ان الارهاب هو الارهاب لا دين ولا قومية له.

يذكر ان موقف الرئيس الامريكي تجاه تصعيد الاضطرابات العنصرية في ولاية فرجينيا اثار الكثير من الانتقادات حتى من قبل الجمهوريين فيما شكك عدد من الساسة في امريكا في اهلية ترامب الاخلاقية للرئاسة.