قال مسؤول في المشرحة المركزية بسيراليون، الجمعة، إنه تم دفن 461 من ضحايا الإنهيار الطيني الذي وقع على أطراف العاصمة هذا الأسبوع.

وذكر المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن اسمه نظرا لأنه غير مصرح له بالحديث عن الأرقام إن عمال الإنقاذ يواصلون إحضار جثث إلى المشرحة وإن 156 طفلا بين من تم دفنهم.

ولم تعلن الحكومة رقما لقتلى الانهيار الطيني الذي وقع يوم الاثنين. وقال الصليب الأحمر يوم الجمعة: إن أكثر من 600 شخص لا يزالون مفقودين وإن البحث لا يزال جاريا عن أناس دفنوا تحت الطين.

وحذرت منظمات المساعدات من خطر التلوث وتفشي الأمراض إذا لم يتم العثور على الجثث، وقال المسؤول بالمشرحة "ما زالت الجثث تأتي". وأضاف أنه تم انتشال ست جثث ليل الخميس في بلدة ريجينت، وهي المنطقة الأشد تضررا، وتم العثور على جثة صباح السبت على شاطئ.