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رقم الخبر: 200776 تاريخ النشر: آب 19, 2017 الوقت: 16:17 الاقسام: دوليات  
الجمعية التأسيسية في فنزويلا تمنح نفسها سلطات تشريعية
المدعية العامة السابقة تصل إلى كولومبيا

الجمعية التأسيسية في فنزويلا تمنح نفسها سلطات تشريعية

منحت الجمعية التأسيسية الجديدة في فنزويلا لنفسها سلطة إصدار القوانين لتحل محل الكونجرس (البرلمان) الذي تقوده المعارضة وتزيد الانتقادات للحكومة بأن الرئيس الاشتراكي نيكولاس مادورو يكرس لدكتاتورية.

وعمليا لن يغير ذلك كثيرا من الوضع الراهن فلقد جردت المحكمة العليا التي يهيمن عليها الحزب الاشتراكي الكونجرس من صلاحياته وألغت تقريبا كل القوانين التي أقرها منذ أن هيمنت عليه المعارضة في 2016.

لكن القرار يشير إلى أن الجمعية التأسيسية التي انتخبت في يوليو تموز في تصويت قاطعته المعارضة أصبحت مهتمة بتقليص نفوذ المعارضة أكثر من اهتمامها بمهمتها الرسمية المتعلقة بإعادة كتابة دستور البلاد.

وأصر ديلسي رودريجيز وهو حليف لمادورو ورئيس الجمعية التأسيسية على أن هذه الخطوة لا تعني حل الكونجرس.

وكانت الجمعية التأسيسية وجهت الدعوة لزعماء الكونجرس الحاليين للانضمام إلى الجلسة لكنهم لم يحضروا وأصروا على أن الجمعية شكلت بشكل غير قانوني واستولت على سلطاتهم.

وقال فريدي جيفارا السياسي المعارض ونائب رئيس الكونجرس على تويتر "(الكونجرس) يحترم فحسب الدستور والناس. لا نعترف بالجمعية التأسيسية".

من جانبها قالت سلطات الهجرة في بوجوتا إن المدعية العامة السابقة في فنزويلا لويزا أورتيجا وصلت إلى كولومبيا يوم الجمعة بعد أن أقالتها الجمعية التأسيسية الجديدة المثيرة للجدل من منصبها، وإنها أبدت خوفها على حياتها.

واختلفت أورتيجا مع الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في أواخر مارس آذار وأصبحت من منتقدي حكومته التي لا تحظى بشعبية واختبأت بعد أن أقالتها الجمعية التأسيسية الجديدة الموالية لمادورو هذا الشهر.

وأقالت الجمعية التأسيسية أورتيجا خلال جلستها الأولى في الخامس من أغسطس آب، لكنها وبعض الحكومات في المنطقة رفضت قبول قرارات الجمعية.

وأضاف البيان أنه كان برفقتها زوجها المشرع جيرمان فيرير. ولم يتضح ما إذا كانا سيطلبان اللجوء لكولومبيا.

وقالت أورتيجا (59 عاما) في مقابلة مع رويترز هذا الشهر إنها تخشى على حياتها.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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