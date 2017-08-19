أعلن ممثل الولي الفقيه ورئيس بعثة الحج الايرانية حجة الاسلام علي قاضي عسكر، عن حضور بعض اسر شهداء حادثة منى في السعودية في الوقت الحاضر لتحديد هوية اعزائهم الشهداء الذين قضوا خلال موسم الحج للعام قبل الماضي.

وفي تصريح ادلى به لوكالة انباء الاذاعة والتلفزيون الايرانية قال قاضي عسكر، انه تم (خلال موسم الحج) العام الجاري صون عزة وكرامة الحجاج الايرانيين في ارض الوحي بما هو جدير بهم وفقا لاقوالهم، وان الاجراءات المتشددة قد انخفضت بصورة ملحوظة في المطار والبقيع والحرم الطاهرة.

واضاف، ان اسر شهداء منى الذين لم يتمكنوا، بسبب قطع العلاقات الدبلوماسية بين ايران والسعودية، من تحديد هوية اعزائهم قد جاءوا في موسم الحج الجاري الى السعودية ونأمل بتبديد قلقهم وحل مشكلتهم من خلال اختبار الـ "دي ان اي".