  • السبت ٢٦ ذی قعده ١٤٣٨
  • السبت , أغسطس 19, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 200774 تاريخ النشر: آب 19, 2017 الوقت: 16:12 الاقسام: محليات  
رئيس بعثة الحج يحتمل تحديد هوية بعض شهداء حادثة منى

رئيس بعثة الحج يحتمل تحديد هوية بعض شهداء حادثة منى

أعلن ممثل الولي الفقيه ورئيس بعثة الحج الايرانية حجة الاسلام علي قاضي عسكر، عن حضور بعض اسر شهداء حادثة منى في السعودية في الوقت الحاضر لتحديد هوية اعزائهم الشهداء الذين قضوا خلال موسم الحج للعام قبل الماضي.

وفي تصريح ادلى به لوكالة انباء الاذاعة والتلفزيون الايرانية قال قاضي عسكر، انه تم (خلال موسم الحج) العام الجاري صون عزة وكرامة الحجاج الايرانيين في ارض الوحي بما هو جدير بهم وفقا لاقوالهم، وان الاجراءات المتشددة قد انخفضت بصورة ملحوظة في المطار والبقيع والحرم الطاهرة.

واضاف، ان اسر شهداء منى الذين لم يتمكنوا، بسبب قطع العلاقات الدبلوماسية بين ايران والسعودية، من تحديد هوية اعزائهم قد جاءوا في موسم الحج الجاري الى السعودية ونأمل بتبديد قلقهم وحل مشكلتهم من خلال اختبار الـ "دي ان اي".

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0634 sec