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رقم الخبر: 200773 تاريخ النشر: آب 19, 2017 الوقت: 16:13 الاقسام: دوليات  
حزب ألماني بارز يشدّد على ضرورة الإعتراف بالقرم أرضا روسية

حزب ألماني بارز يشدّد على ضرورة الإعتراف بالقرم أرضا روسية

دعا الكسندر غاولاند نائب رئيس حزب "البديل من أجل ألمانيا"، إلى القبول باستحالة تخلي روسيا عن القرم لأوكرانيا، مشيرا إلى انعدام جدوى العقوبات الغربية المفروضة على روسيا.

وفي حديث أدلى به لصحيفة Berliner Morgenpost"" الألمانية، قال غاولاند: "لا بد من القبول باستحالة عودة القرم إلى أوكرانيا، والعقوبات المفروضة على موسكو لن تجدي نفعا، مما يحتم علينا الاعتراف بالقرم جزءا لا يتجزأ من روسيا".

وأشار غاولاند إلى أهمية النفوذ الروسي في أوروبا، معتبرا أنه "من الأهمية بمكان الحد من التوتر ووقف التصعيد بين الناتو وموسكو".

يذكر أن حزب "البديل من أجل ألمانيا"، كان في طليعة القوى والتيارات الألمانية التي شجبت العقوبات الغربية ضد موسكو إثر عودة القرم إلى قوام روسيا الاتحادية.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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