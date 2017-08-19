أعلنت الشرطة الأمريكية مقتل ضابط شرطة وإصابة آخر بجروح بالغة إثر إطلاق النار عليهما يوم السبت، أثناء تفتيش مشتبه بهم في وسط ولاية فلوريدا الأمريكية.

ونقلت قناة (سي.بي.إس) الإخبارية الأمريكية عن قائد شرطة مدينة (كيسيمي) جيف أوديل قوله - خلال مؤتمر صحفي: إن الشرطيين (سام هوارد وماثيوا باكستر) كانا يفتشان مموعة من الأفراد في أحد المناطق بمدينة كيسيمي، المعروفة بتجارة المخدرات، عندما تم إطلاق النار عليهما، ولم يكن لديهما أية فرصة للرد على إطلاق النار.

وأضاف: يبدو أنهم تفاجئوا بإطلاق النار، موضحا أن باكستر توفي في وقت لاحق في المستشفى، بينما مازالت الحالة الصحية لهوارد حرجة.. فيما لفتت القناة إلى أنه تم اعتقال ثلاثة أشخاص مشتبه بهم، وجاري البحث عن رابع.

كما ذكرت وسائل إعلام محلية، أن شرطيين في ولاية بنسلفانيا الأمريكية، أُصيبا بالرصاص في تبادل لإطلاق النار مع مشتبه به فى سوق بمنطقة فيرتشانس، يوم الجمعة.

ونقلت محطة "دبليو.بي.إكس.آي" التلفزيونية، ومقرها بيتسبرج، عن مصادر بالشرطة لم تسمها، أن المشتبه به لاقى حتفه.

وأوضحت وسائل الإعلام المحلية، أن حالة الشرطيين مستقرة، وأظهرت لقطات مصورة بثتها محطة "إن.بي.سي" الإخبارية، تواجدا مكثفا للشرطة أمام سوق "ستوب إن شوب" التجاري، الذي يقع على بعد نحو 100 كيلو متر جنوبي بيتسبرج.

* إقالات ترامب

من جانب آخر أقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كبير الخبراء الاستراتيجيين ستيفن بانون يوم الجمعة في أحدث تغيير في البيت الأبيض ليطيح بالسياسي اليميني المتطرف مهندس انتصاره الرئاسي والقوة الدافعة خلف أجندة مناهضة للعولمة وداعمة للاتجاه القومي.

وقبل التغيير الأخير قاوم بانون آراء أكثر اعتدالا داخل البيت الأبيض الذي يموج بالعداوات والمكائد.

وقال مسؤولون في البيت الأبيض إن ترامب وجه كبير موظفيه المعين حديثا جون كيلي بالقضاء على الخلافات الداخلية وإن تصريحات أدلى بها بانون هذا الأسبوع لمجلة (أمريكان بروسبكت) الليبرالية تحدث فيها بصراحة عن استهداف خصومه داخل الإدارة كانت القشة التي قصمت ظهر البعير وحددت مصيره.

وتزايدت عزلة ترامب الذي تولى الرئاسة منذ سبعة أشهر بعد تصريحاته التي أدلى بها إثر أعمال عنف لمؤيدين لتفوق البيض في بلدة تشارلوتسفيل يوم السبت الماضي.

وتعرض ترامب لانتقادات من جمهوريين بارزين وقادة أعمال وحلفاء لبلاده في الخارج بسبب تلك التصريحات مما أدى إلى دعوات متزايدة لإقالة بانون المعروف بآرائه السياسية اليمينية المتطرفة.

وقالت سارة ساندرز المتحدثة باسم البيت الأبيض في بيان يوم الجمعة "كبير موظفي البيت الأبيض جون كيلي وستيف بانون اتفقا اليوم على أن هذا سيكون اليوم الأخير لستيف... نحن ممتنون لخدماته ونتمنى له التوفيق".

وأصبح بانون أحدث مسؤول بارز يغادر بسرعة البيت الأبيض في مشهد اتسم بالفوضوية منذ الأيام الأولى لترامب في السلطة. وحتى الآن شهد فريق الرئيس إقالة مايكل فلين مستشار الأمن القومي وراينس بريباس كبير موظفي البيت الأبيض وجيمس كومي مدير مكتب التحقيقات الاتحادي ومدير الاتصالات في البيت الأبيض أنتوني سكاراموتشي الذي دفع تعيينه أصلا السكرتير الصحفي شون سبايسر للاستقالة.

ورحب ديمقراطيون بإقالة بانون. وقال المتحدث باسم اللجنة القومية للحزب الديمقراطي مايكل تايلر "الآن قل مؤيدو تفوق البيض واحدا في البيت الأبيض لكن ذلك لا يغير الرجل الجالس خلف المكتب البيضاوي".

وقال مصدر مطلع على القرار، الذي كان قيد البحث منذ فترة، إن بانون مُنح فرصة لترك المنصب بنفسه. وقال المصدر "الرئيس حسم قراره بشأن الأمر خلال الأسبوعين الماضيين".

وأضاف: منحوه فرصة للاستقالة وهو على علم بأنه كان سيجبر على ذلك. وكان كيلي يقيم دور بانون في البيت الأبيض.

* ترامب يبحث خياراته بشأن أفغانستان

الى ذلك قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز يوم الجمعة: إن الرئيس دونالد ترامب يبحث خياراته بخصوص استراتيجية أمريكية جديدة في أفغانستان وسيصدر إعلانا "في الوقت المناسب".

جاء ذلك بعد اجتماع ترامب مع فريقه للأمن القومي.

وقال مسؤولون أمريكيون لرويترز قبل الاجتماع الذي عقد في كامب ديفيد بولاية ماريلاند إن الخيارات المطروحة على ترامب تتراوح من انسحاب كامل من أفغانستان أو الحفاظ على الوضع الراهن لنحو 8400 جندي أو زيادة طفيفة أو خفض بسيط يركز على مكافحة الإرهاب.

* علاج مكين

في سياق آخر قالت ابنة السناتور الأمريكي "جون مكين": إن والدها، الذي شخص الأطباء حالته بأنها سرطان في المخ في يوليو تموز، أتم المرحلة الأولى من العلاج الإشعاعي والكيماوي.

وكتبت ميجان مكين، وهي مذيعة في برنامج (أوت نامبرد) الذي يذاع في قناة فوكس نيوز، في تغريدة على تويتر "قدرته على التكيف وقوته هائلتان". وأضافت "المعركة مستمرة".