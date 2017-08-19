أعلن قائد القوة البرية التابعة لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية، السبت، ان هذه القوة تسعى لزيادة قدراتها المدفعية بما يتناسب مع التهديدات الاقليمية، وقد حققنا حتى الآن نجاحات كبرى في هذا المجال.

وفي كلمته التي ألقاها أمام القادة والمسؤولين والمنتسبين لمركز التدريب المدفعي بمدينة اصفهان، السبت، قال العميد كيومرث حيدري: ان القوة البرية للجيش ومن خلال تشكيل الوحدات المتحركة الهجومية للرد السريع، رفعت مستوى جاهزيتها القتالية والدفاعية الى مستوى جيد جدا.

وأضاف أن من الأهداف الرئيسية للقوة البرية للجيش؛ السعي لرفع مستوى تحرك الوحدات وفاعليتها من اجل تلبية المتطلبات الميدانية المعاصرة.

ولفت الى أن القوة البرية تتابع خطة بعنوان "لبيك"، لتحقق اربعة اهداف: زيادة الانضباط لدى الوحدات، ورفع المستوى المعيشي للمنتسبين ومكانتهم الاجتماعية، ورفع القدرات التالية للوحدات التابعة، ومعالجة مشكلات المنتسبين وتكريمهم.

ونوه قائد سلاح البر الايراني الى اثنين من عناصر القوة لدى القوة البرية، الاولى وحدة المروحيات والثانية المدفعية.

وأوضح: ان القوة البرية ونظرا لاحتياج الوحدات في مجال المروحيات، لديها خطط ومشاريع جيدة على جدول أعمالها.

وأردف: على صعيد العناصر الهام الثاني، اي في المدفعية، فإن القوة البرية بما لديها من كوادر انسانية مجربة ومعدات مناسبة، تسعى لزيادة قدراتها المدفعية بما تناسب مع التهديدات الاقليمية، وقد حققنا حتى الآن نجاحات كبرى.