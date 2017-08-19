أعلن عضو الهيئة الرئاسية بمجلس الشورى الاسلامي الايراني اكبر رنجبر زادة بان عملية التصويت على الثقة للوزراء المقترحين في الحكومة القادمة ستجري يوم الاحد، بحضور رئيس الجمهورية حسن روحاني.

وقال رنجبر زادة في تصريح ادلى به لوكالة انباء "فارس" اليوم السبت انه وفقا للمداولات التي جرت فمن المقرر ان تتم عملية التصويت على الثقة للوزراء المرشحين غدا الاحد في اجتماع مفتوح لمجلس الشورى الاسلامي.

واضاف، ان نواب مجلس الشورى الاسلامي سينهون اليوم السبت دراسة اهلية الوزراء المرشحين ومن ثم تتم عملية التصويت على الثقة غدا.

واكد رنجبر زادة بان مجلس الشورى الاسلامي يعقد اليوم جلستين صباحية ومسائية لمواصلة دراسة اهلية الوزراء المرشحين.

واعلن بأن رئيس الجمهورية سيحضر غدا اجتماع مجلس الشورى الاسلامي للدفاع عن تشكيلته الوزارية.