(السادة الأعزاء في الناسا، أدعى جاك ديفيس وأودّ أن أتقدّم بطلب وظيفة ضابط مسؤول عن حماية الكرة الأرضية). هذه هي مقدّمة رسالة طلب التوظيف التي وجّهها صبي في التاسعة من العمر إلى وكالة الفضاء الأميركية (الناسا).

وجاءت رسالته هذه رداً على عرض التوظيف الذي نشرته (الناسا) في 13 تموز الماضي، والذي تسعى من خلاله إلى توظيف (ضابط مسؤول عن حماية الكرة الأرضية) مهمته التأكد من عدم وجود جرثومة فضائية تتسبب بتلويث الأرض.

وقد أورد موقع bfmtv أن الرسالة شكّلت مفاجأة جميلة لوكالة (الناسا) التي بادرت إلى الرد على الصبي الصغير الذي هو مشروع عالِم في المستقبل، ثم نشرت الرسالة والرد عبر حسابها على موقع (تويتر).

وقد عرض جاك في رسالته معارفه في مجال (الأفلام عن الفضاء والمخلوقات الفضائية) من أجل تعزيز حظوظه بالفوز بالوظيفة فقد كتب في رسالته: (صحيح أنني لا أتعدّى التاسعة من العمر، لكنني أعتقد أنني خُلِقت لهذه الوظيفة. أحد الأسباب هو أن شقيقتي تقول إنني مخلوق فضائي. لقد شاهدت أكبر قدر ممكن من الأفلام عن الفضاء والمخلوقات الفضائية. (…) أجيد ألعاب الفيديو. وأنا صغير في السن، إذاً يمكنني أن أتعلّم أن أفكّر مثل المخلوقات الفضائية).

وجاء في رد الناسا الذي كتبه جيمس ل. غرين، مدير قسم علوم الكواكب في الوكالة: (عزيزي جاك، (…) وظيفة الضابط المسؤول عن حماية الكرة الأرضية هي فعلاً وظيفة مميزة وتتطلب عملاً مهماً جداً. (…) نحن في بحث دائم عن علماء لامعين في المستقبل لمساعدتنا، ولذلك آمل بأن تنكبّ على الدراسة وتحقق نتائج جيدة في المدرسة. نتطلع إلى رؤيتك في الناسا ذات يوم!).