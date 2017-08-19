  • السبت ٢٦ ذی قعده ١٤٣٨
  • السبت , أغسطس 19, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 200762 تاريخ النشر: آب 19, 2017 الوقت: 15:13 الاقسام: منوعات  
ينفق على هيئته بسخاء.. والهدف (غير معقول)!

ينفق على هيئته بسخاء.. والهدف (غير معقول)!

يسعى الناس في الغالب إلى الظهور أكثر شبابا، لكن مدربا رياضيا في بولندا حرص على الظهور بهيئة شيخ متقدم في العمر، ما جعله يجرى عددا من التعديلات على شكله.

وبحسب ما نقلت صحيفة (ميرور) البريطانية، فإن باول لادزياك أنفق مالاً حتى يجعل مظهره شبيها بالمسنين، كما صبغ شعره ولحيته بالأبيض لإضفاء المشيب.

ويقول لادزياك إنه ينشر صوره على موقع (إنستغرام) منذ سنوات لكنه عدد متابعيه زاد بشكل لافت بعدما أضحى شبيها بشخص مسن مفتول العضلات في الوقت نفسه، إذ تجاوز عدد متابعيه 350 ألفاً.

ويشارك الشاب الذي يعمل مدرباً رياضيا شخصيا، صورا من التمرينات التي يقوم بها، ويقول إن زوجته سعيدة بالأمر وتحب أن يراها الناس مع شخص متقدم في العمر.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0995 sec