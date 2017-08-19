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رقم الخبر: 200761 تاريخ النشر: آب 19, 2017 الوقت: 15:11 الاقسام: منوعات  
زوكربيرغ في إجازة أبوة

زوكربيرغ في إجازة أبوة

قال مارك زوكربيرغ مؤسس موقع فيسبوك، إنه سيحصل على إجازة أبوة مدتها شهرين بعد ولادة ابنته الثانية.

كان زوكربيرغ قد حصل على إجازة مشابهة لمدة شهرين عقب ولادة ابنته الأولى ماكسيما تشان زوكربيرغ عام 2015.

وقال زوكربيرغ على فيسبوك: (عندما ولدت ماكس أخذت شهرين إجازة أبوة، سأكون دائماً ممتناً لقضاء الأشهر الأولى من حياتها إلى جانبها).

وأضاف: (اقتربت ولادة ابنتنا الثانية، وأنا أخطط لأخذ شهرين إجازة أبوة مرة أخرى، شهر بعد ولادتها، وشهر ديسمبر كاملاً أيضا لأكون بجانب بريسيلا والفتيات).

وأشار زوكربيرغ أنه في شركة فيسبوك يتم تقديم 4 شهور إجازة أمومة، مؤكداً أن إجازة الأبوة مهمة أيضاً للوالدين العاملين ولجميع أفراد العائلة.

وأعلن زوكربيرغ في مارس إنه ينتظر طفلاً ثانياً.

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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