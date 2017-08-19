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رقم الخبر: 200760 تاريخ النشر: آب 19, 2017 الوقت: 15:10 الاقسام: منوعات  
العثور على كائن ضخم وغريب على شاطئ يوتا

العثور على كائن ضخم وغريب على شاطئ يوتا

نشرت على الانترنت صورة لحيوان بحري ضخم، عثر عليه على شاطئ يوتا.

ووفقا للناس الذين كانوا على الشاطئ، لقد شموا رائحة عفن. وعندما وصلوا إلى مكان الرائحة، شاهدوا وحش حجمه هائل، بحسب موقع (روسيسكي ديالوغ) الروسي.

وتم إرسال خبراء إلى المكان من أجل رؤية الكائن الغريب. وقال الخبراء للصحفيين، إن الرفات تشبه التمساح أو موزاصور (من السحالي المائية آكلة اللحوم المنقرضة).

ولكن لا بد من المزيد من الاختبارات والتحاليل من أجل معرفة من يكون هذا الكائن.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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