أثارت بطيخة بيعت بسعر مبالغ فيه لسياح باكستانيين في الأردن عاصفة من الجدل والنقاش على وسائط التواصل إضطرت الحكومة لتشكيل لجنة تحقيق تتابع وتدقق بإسم وزارة السياحة بشان تلك البطيخة.

بدأت الحادثة عندما حصل وفد سياحي تناول الطعام في احد المطاعم السياحية وجبة غداء وعندما طلب البطيخة فوجيء بأن سعرها الموضوع بالفاتورة يبلغ 60 ديناراً وتعادل حوالي 90 دولاراً.

بذلك تكون البطيخة الأغلى في تاريخ الأردن رغم ان موسم البطيخ في نهايته والسعر يقل اصلا في السوق.

سرب أحدهم صورة عن الفاتورة على فيسبوك فإشتعل النقاش حول واقع السياحة وإستغلال السياح والزوار.

وجّه الناس نقداً عاصفاً للحكومة على ضعف مراقبتها وتم إتهام وزارة السياحة بالتقصير والإساءة لسمعة السياحة.

لاحقاً إضطرت السياحة لزيارة المطعم وإغلاقه والتحقيق مع صاحبه وتشكيل لجنة.