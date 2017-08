فيتامين "C" يقتل الخلايا السرطانية توصل الباحثون الى أن فيتامين "C" يقتل الخلايا السرطانية، وعلاوة على ذلك، فإن فيتامين "C" يقاوم مرض ابيضاض الدم (اللوكيميا) أيضا، حسب المجلة العلمية " Cell".