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رقم الخبر: 200755 تاريخ النشر: آب 19, 2017 الوقت: 15:01 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
فيتامين "C" يقتل الخلايا السرطانية

فيتامين "C" يقتل الخلايا السرطانية

توصل الباحثون الى أن فيتامين "C" يقتل الخلايا السرطانية، وعلاوة على ذلك، فإن فيتامين "C" يقاوم مرض ابيضاض الدم (اللوكيميا) أيضا، حسب المجلة العلمية " Cell".

ووجد العلماء خلال الدراسة، أن فيتامين C لايسمح للخلايا السرطانية بالنمو، وأكدوا أنه لو تم زيادة جرعة الفيتامين فإن هذا النوع من العلاج سيكون أفضل وآمن على الجسم من العلاج الكيميائي، حيث أوصوا بأخذ ما لا يقل عن 60 ملغ من فيتامين "سي" يوميا.

كما أشار العلماء إلى أن تناول كميات كبيرة من هذا الفيتامين، يساعد على تقليل ومنع خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. وفي دراسة أخرى، خلص الباحثون، إلى أن تناول اللحوم الخالية من الدهون، والفواكه والخضراوات يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالسرطان.

 

 
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مصدر الخبر: وكالات
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