أثبت باحثون في مركز بيث ميديكل سنتر أن استهلاك الجوز يعمل على تنشيط منطقة في المخ مرتبطة بتنظيم الجوع والرغبة الشديدة في تناول الطعام.

كشفت النتائج التي تم التوصل إليها – ونشرت في عدد أغسطس من مجلة "السكر والبدانة والتمثيل الغذائي"- لأول مرة عن تأثير العناصر الغذائية لهذه المكسرات على وظائف المخ.

وقالت الدكتورة أوليفيا فار، مديرة الطب في قسم الغدد الصماء والسكري والتمثيل الغذائي في مركز بيدمك: "لا نفكر كثيرا في كيفية تأثير ما نأكله على نشاط الدماغ، نحن نعلم أن الناس يقولون إنهم يشعرون بالامتلاء التام بعد تناول الجوز، ولكن كان من المدهش جدا أن نرى أدلة على تغيير النشاط في الدماغ فيما يتعلق بالأخبار الغذائية، وتحديد ما كان الناس يأكلون وكيف يشعرون بالجوع".