ضمن ميلان بشكل كبير تأهله إلى دور المجموعات من الدوري الأوروبي بعد الفوز على سكنديا المقدوني في ذهاب الدور الحاسم المؤهل لدور المجموعات، في مواجهة جمعت الفريقين على ملعب "سان سيرو".

وافادت وكالة تسنيم للانباء ان ميلان استعرض عضلاته على نادي سكنديا المغمور بستة أهداف لصفر، تناوب على تسجيلها أندريه سيلفا (د 13 و 28)، ريكاردو مونتوليفو (د 25 و 85)، فابيو بوريني (د 67)، ولوكا أنتونيللي

(د 68).

كما حقق فريق إيفرتون الانجليزي فوزاً مستحقاً على فريق هايدوك سبليت الكرواتي بهدفين نظيفين في الدور التمهيدي لتحديد المتأهل لدور المجموعات بالدوري الاوروبي.

هذا وعاد أتلتيك بيلباو بانتصار مهم من خارج ملعبه على حساب باناثينايكوس اليوناني، النادي الباسكي استطاع قلب النتيجة بعد التأخر بهدفين لصفر سجلهما روبين لود (د 29)، و بريان ألفريدو كابيزاس (د 55)، لصالح باناثينايكوس.

بعدها استفاق النادي الإسباني بثلاثية خطف بها انتصارا ثمنيا قبل لقاء العودة، سجلهم كل من، أدوريز (د 68،

و 74)، وأوسكار دي ماركوس (د 71).

وتعرض أياكس الهولندي لخسارة مفاجئة على ملعبه من نادي روزنبورج النرويجي بهدف لصفر، في حين استطاع مارسيليا الفرنسي العودة بتعادل مهم ضد دومزال سلوفيني بهدف لمثله.

وفي نتيجة آخرى مفاجئة سقط فنربخشة التركي بهدفين لصفر خارج ملعبه ضد فاردار المقدوني، لتتعقد مهمته في مباراة العودة.