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رقم الخبر: 200746 تاريخ النشر: آب 19, 2017 الوقت: 14:38 الاقسام: رياضة  
تجريد الروسية بياتيخ من برونزية بطولة العالم

تجريد الروسية بياتيخ من برونزية بطولة العالم

أعلنت محكمة التحكيم الرياضي (كاس) الجمعة، إيقاف الروسية آنا بياتيخ لاعبة الوثبة الثلاثية أربع سنوات، وتجريدها من برونزية بطولة العالم 2007.

وتبدأ عقوبة إيقاف بياتيخ (36 عاما) فعليا من 15 ديسمبر/كانون الأول 2016، تاريخ إيقافها بشكل مؤقت.

وخسرت بياتيخ أيضا الميدالية البرونزية التي أحرزتها في بطولة العالم 2007 في مدينة أوساكا اليابانية، وكذلك جميع الألقاب والكؤوس والمكافآت التي حصلت عليها بين 6 يوليو/تموز 2013 و15 ديسمبر/كانون الأول 2016.

ومن المفارقة أن بياتيخ حصلت على برونزية 2007 بعد تجريد اليونانية خريسوبيي ديفيتزي منها للسبب عينه، وقد تمنح الميدالية للسلوفينية ماريا سيستاك التي حلت خامسة حينذاك.

 
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مصدر الخبر: روسيا اليوم
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