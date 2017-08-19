أعلن المنتج السينمائي الإيراني سعيد عصمتي انه يعتزم ان ينتج فيلماً تحت عنوان «القرار» عن اسر المدافعين عن حرم أهل البيت (سلام ا.. عليهم أجمعين).

وكشف المنتج عصمتي عن انطلاق عملية كتابة السيناريو لهذا العمل الفني، موضحاً انه حدد التصميم الأولي وملخص القصة للسيناريو، ويقوم الكاتب خسرو نقيبي بكتابة نص السيناريو بالكامل.

وتابع انه قام بإنتاج هذا العمل تكريماً لتفاني وتضحيات حماة الحرم وعوائلهم وللتعبير عن تعاطفه معهم وأوضح ان الفيلم يتناول مشاكل ومعضلات أسر مدافعي الحرم وشهداء هذا المسار.

وأشار إلى انه يواجه حاليا نقص التمويل في إنتاج هذه الاعمال من قبل الجهات الراعية والمجموعات الثقافية، لذا قرر ان ينتج العمل شخصيا برعاية الله وبأي شكل ممكن وتحت أية ظروف تقديرا لشهدائنا وأسرهم في هذا السبيل.