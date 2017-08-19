أعرب الملياردير النيجيري اليكو دانغوت، عن رغبته في شراء النادي اللندني "أرسنال"، منوها بإحداث تغييرات كبيرة في النادي من ضمنها إقالة المدرب آرسين فينغر.

ونقلت وكالة بلومبيرغ الأمريكية عن الملياردير النيجيري قوله: "أول شيء أود تغييره هو المدرب.. فينغر قام بعمل ممتاز، ولكن على شخص آخر أن يجرب حظه".

وفيما يخص شراء النادي قال دانغوت: "إذا حصلوا على العرض الصحيح، فأنا متأكد من أنهم سيغادرون. وسوف نقدم عرضا من شأنه أن يجعلهم يفكروا حقا في ترك النادي. وبعدها سننهي كل شيء، وأعتقد أننا سننجح في ذلك".

ويتولى فينغر قيادة النادي اللندني منذ العام 1996، وحقق معه إنجازات يتذكرها الجمهور الإنجليزي حتى الآن، وهي 3 بطولات في الدوري و6 بطولات لكأس الرابطة الإنجليزية، ويعد الأكثر حصولا على بطولات من بين المدربين ولكن في الآونة الأخيرة وقبل الموسم الماضي ظهرت أصوات كثيرة تطالب بإقالته من تدريب الفريق والبحث عن مدير فني آخر يكون على مقدار طموحات الفريق وجماهيره المتعطشة لبطولة الدوري منذ 12 عاما تقريبا خاصة بعد أن كان الفريق قريب جدا من تحقيق اللقب العام الماضي ولكنه خسره في آخر أسابيع الموسم لمصلحة ليستر سيتي، وهو ما أصاب جمهور الأرسنال بالإحباط وتعالت وقتها المطالبات بإقالة فينغر من تدريب النادي.