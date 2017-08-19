تأهل الفيلم الايراني القصير «الرجل الذي نسى ان يتنفس» (مردي كه يادش رفت نفس بكشد) للمخرج سامان حسين بور، للمشاركة في مهرجان «البيئة» للافلام في كولومبيا.

ويتنافس الفيلم في القسم التنافسي للأفلام القصيرة مع افلام من الارجنتين واسبانيا وسويسرا والمكسيك وتشيلي والهند وروسيا والبرازيل والمغرب وروسيا وبيرو.

وستنطلق فعاليات المهرجان بنسخته السابعة في الـ20 من سبتمبر المقبل وستستمر حتى الـ24 منه.

ويسلط «الرجل الذي كان نسى ان يتنفس» الضوء على التفكك الاسري في المجتمع.

يذكر ان الفيلم سبق ان شارك في مهرجان «apchuca» الدولي للأفلام بالمكسيك ومهرجان «التلفاز» الدولي للأفلام في سلوفاكيا.