ويمثل ايران في القسم التنافسي للمهرجان فيلمان وهما «الظلال» (سايه ها) للمخرج عباس سام و«مواليد مرداد» (متولد مرداد) للمخرج فرزاد رحماني.

ويعرض كل من افلام الايرانية «الحد» للمخرج جواد دارايي و«لايت سايت» للمخرج مسلم طباطبايي و«المبهج» (روح انكيز) للمخرجة الميرا باقرزادة و«ثلاثة بيارق وبحر واحد» (سه برجم و يك دريا) للمخرجة مهدية سندياني و«نساء الطريق الحريري» (زنان جاده ابريشم) للمخرجة ياسمين ملك نصر، خارج القسم التنافسي للمهرجان.

وسيقام المهرجان في يومي التاسع والعاشر من سبتمبر المقبل في مدينة شيملا الهندية.