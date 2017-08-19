موناكو يهزم ميتز في الدوري الفرنسي انتزع موناكو فوزا صعبا من مضيفه ميتز 1-0 خلال المباراة التي جمعتهما، يوم الجمعة، في افتتاحية مباريات الجولة الثالثة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.