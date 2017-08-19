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|رقم الخبر: 200738
|تاريخ النشر: آب 19, 2017
|الوقت: 14:39
|الاقسام: رياضة
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موناكو يهزم ميتز في الدوري الفرنسي
انتزع موناكو فوزا صعبا من مضيفه ميتز 1-0 خلال المباراة التي جمعتهما، يوم الجمعة، في افتتاحية مباريات الجولة الثالثة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.
ويدين موناكو بالفضل في هذا الفوز للاعبه رادميل فالكاو الذي سجل هدف المباراة الوحيد في (د 78).
وبهذه النتيجة، رفع موناكو رصيده إلى 9 نقاط في صدارة الترتيب، فيما ظل فريق ميتز بلا نقاط في المركز التاسع عشر قبل الأخير.
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