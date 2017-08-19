أعلن مركز تعليم اللغة الفارسية بالمستشارية الثقافية للجمهورية الإسلامية الإيرانية لدی سلطنة عمان عن عزمه لاقامة «ورشة علمية لتنمية مهارات اللغة الفارسية» لشريحة الأدباء والمبدعين وذلك بهدف توطيد العلاقات الثقافية وتمتين عرى الصداقة وترسيخ جذور التعارف والأخوة بين البلدين.

وتقام هذه الورشة بالتعاون مع النادي الثقافي في السلطنة بغرض التعرف علی ملامح اللغة الفارسية والمشتركات بين اللغتين العربية والفارسية والتدريب علی مهارات الادب الفارسي وصرف الافعال وصياغة الجمل في الفارسية والقراءة والاستيعاب بالاضافة الی التعريف بثقافة اللغة الفارسية والميزات المختلفة بين اللغتين.

ويشارك في هذه الورشة الدكتور «مسعود فكري» من أعضاء هيئة التدريس بجامعة طهران والأخصائي في تعليم اللغة الفارسية للعربية واللغة العربية للناطقين بالفارسية.

هذا ويقوم معهد تعليم اللغة الفارسية بسلطنة عمان بالتعاون مع النادي الثقافي بالتواصل مع الهيئات غير الحكومية الناشطة في مجال علوم اللغة الفارسية وآدابها بهدف التعرف علی الذخائر التاريخية والثقافية والأدبية العربية والفارسية وتعليم الكلمات المشتركة بين اللغتين العربية والفارسية في الادب الفارسي والعربي.

كما يلتزم النادي الثقافي بالإعلان عن البرنامج والتنسيق له مع الكتاب والمثقفين العمانيين فيما ياخذ المعهد علی عاتقه مهمة توفير المدرس والكتب اللازمة لتنفيذ الدورة بالاضافة الی إعداد المناهج التعليمية المناسبة في مختلف المراحل والدورات الدراسية.

وستنطلق الورشة العلمية لتنمية مهارات اللغة الفارسية الاحد الموافق العشرين من آب-اغسطس الجاري لتستمر حتی الثاني والعشرين منه.

وفي هذا المجال اكد المستشار الثقافي لدی سلطنة عمان علی دور اللغة في توطيد العلاقات الثقافية وتمتين عرى الصداقة وترسيخ جذور التعارف والأخوة بين البلدين.

واشار الی القواسم المشتركة بين اللغة الفارسية وشقيقتها العربية وما للغة الفارسية من دور مهم في بسط الثقافة الإسلامية .

واوضح «ومن هذا المنطلق فإن مركز تعليم اللغة الفارسية بالمستشارية الثقافية للجمهورية الإسلامية الإيرانية لدی سلطنة عمان وبالتعاون مع النادي الثقافي قرر إقامة ورشة عمل ومحاضرات للأدباء والمبدعين العمانيين لأجل توسيع نطاق التعرف الأدبي واللغوي والثقافي علی اللغة الفارسية».