محافظة سيستان وبلوجستان هي إحدى المحافظات التي تضم في شتى نواحيها براري شاسعة زاخرة بالمعالم الطبيعية الرائعة من واحات خضراء وجبال متنوعة التركيبة الجغرافية وقرى جميلة، فضلاً عن ذلك فإن سكنتها لديهم حرف يدوية مميزة، لذلك فهي مؤهلة لأن تصبح منطقة سياحية فريدة من نوعها.

مدينة زاهدان هي مركز محافظة «سيستان وبلوجستان» التي تعتبر مركزاً سياحياً منسياً، فهي لم تحظ بمكانتها اللائقة بها بين سائر المحافظات، لذلك بادر محافظها السيد علي أوسط هاشمي إلى طرح مشروع خاص يتم من خلاله بيان المعالم الأثرية والطبيعية والسياحية العامة فيها كي يطّلع المواطنون ومحبو الطبيعة والآثار على قابلياتها المكنونة التي بقيت خفية عليهم بسبب عدم تسليط الضوء عليها كما ينبغي في وسائل الإعلام.

القابليات السياحية في محافظة «سيستان وبلوجستان» يمكن تلخيصها بشكل عام في المعالم الطبيعية والتأريخية والفنية والاقتصادية، فمن الناحية الطبيعية فيها بحيرات ومسطحات مائية وبراري سياحية ومحميات طبيعية تقطنها أنواع مختلفة من الحيوانات البرية، وكذلك فإن قراها ذات ميزات فريدة من نوعها.

* غابة «حرا»

إيران من أقصاها إلى أقصاها فيها فصيلة واحدة من التماسيح، وهي تعيش في هذه المحافظة حيث يطلق عليها اسم «كاندو»، فضلاً عن ذلك فإن حدائقها تتنوع فيها الفواكه التي تنتشر في المناطق الحارة، كما فيها بعض الغابات ومن جملتها غابة «حرا» مما جعلها منطقة سياحية بامتياز لكن لحد الآن لم يتم استمثارها من هذه الناحية.

* معالم مدينة «سرباز» الطبيعية والتراثية

يبلغ عدد المدن التابعة لمحافظة «سيستان وبلوجستان» 19 مدينة، وأفضلها من الناحية السياحية المدينة المسماة «سرباز»، ونظراً لتشابه أعراف وتقاليد أهلها مع الحياة الاجتماعية في الهند، فقد أطلق عليها اسم الهند الصغيرة.

تمتاز هذه المدينة الجميلة بأن سكنتها المحليين يرتدون نمطاً خاصاً من الثياب يختلف عما هو عليه الحال في سائر نواحي الجمهورية الإسلامية، ناهيك عن أن أنواع الأطعمة التي يطهونها والأشجار التي يزرعونها تناظر ما هو موجود في الهند، حيث تتوفر فيها أشجار المانجو والتشيكو والبابايا إلى جانب سائر الفواكه المتعارفة في إيران مثل الحمضيات والتفاح.

* تمساح «كاندو» الإيراني

تمساح «كاندو» الإيراني الذي أشرنا إليه أعلاه يقطن في هذه المدينة وبإمكان السائحين مشاهدته عن كثبٍ في بيئته الطبيعية، ويمتاز هذا التمساح بأنه صغير وفكه قصير، وهو يعيش في مياه إحدى القرى بسلام إلى جانب الأهالي دون يتعرضوا لها أو يعتدي عليهم حيث يرتكز نظامه الغذائي على الأسماك والطيور بشكل أساسي.

* الطبيعة الرائعة والحيوانات البرية في شتى نواحي المحافظة

وأما سائر نواحي محافظة «سيستان وبلوجستان» فهي ذات طبيعة بكر وجميلة لم تطلها يد التغيير البشر، ففيها براري شاسعة وجبال متنوعة البنية الجغرافية وقرى جميلة، وتقطنها أنواع عديدة من الحيوانات البرية مثل الدببة والسناجب البرية والماعز الجبلي والغزلان والفهود الإيرانية والثعالب والذئاب والطيور المفترسة كالصقور والنسور، وقد بادرت الإدارة المحلية إلى جمع نماذج منها في حديقة الحيوانات التي أنشأتها شمالي المحافظة، حيث تقع في مجمع سياحي اسمه «جاه نيمه» وفيها أربعة بحيرات صناعية، حيث تقع في مدينة «زهك» بالتحديد، وعلى مسافة 15 كم من مركزها توجد منطقتين أثريتين على أقل تقدير يعود تأريخهما إلى العهدين الإخميني والإسلامي، وتشير بعض المصادر التأريخية إلى أنّ المدينة التي تمّ تشييدها في العهد الإخميني تسمى «دهانه غلامان» وقد اعتمد في بنائها على اللبن والطين، لذا فهي فريدة من نوعها في ذلك العصر وهي تدل على سيادة الإيرانيين القدماء على تلك المنطقة.