شق بايرن ميوينخ حامل لقب دوري الدرجة الاولى الالماني لكرة القدم طريقه بسهولة نحو الفوز 3-1 على باير ليفركوزن في افتتاح منافسات الموسم الجديد يوم الجمعة ليدشن بداية مسيرته نحو الفوز باللقب المحلي للمرة السادسة على التوالي ما سيعزز من الرقم القياسي الحالي المسجل باسمه.

وضع الوافدان الجديدان نيكلاس زوله وكورنتين توليسو الفريق البافاري في المقدمة قبل ان يضيف روبرت ليفاندوفسكي الهدف الثالث من ركلة جزاء بعد ان استعان حكم اللقاء بحكم الفيديو المساعد لأول مرة في الدوري الالماني.

وغاب عن بايرن مجموعة كبيرة من اللاعبين الاساسيين بسبب الاصابة بما في ذلك مانويل نوير وتياجو الكانتارا وجيروم بواتنج الا ان هذا لم يكن مؤثرا مع تفوق حامل اللقب على ليفركوزن بشكل كامل على مدار اكثر من ساعة.

وسجل ادمير محمدي هدفا للفريق الضيف في الدقيقة 65 قبل ان يضيع مجموعة من الفرص الجيدة لهز الشباك ثانية قبل نهاية اللقاء.