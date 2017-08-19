أكد مصدر داخل الاتحاد المصري لكرة القدم، أن هناك انفراجة في ملف عودة الجماهير للمدرجات بداية من الموسم المقبل، المقرر انطلاقه يوم 8 سبتمبر المقبل.

وأضاف المصدر أن هناك مرونة كبيرة من الجهات الأمنية في عودة الجماهير للمدرجات في الموسم الجديد، ولكن بشروط.

وأشار المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، إلى أن الجهات الأمنية اشترطت توافر بعض الآليات من أجل عودة الجماهير، وضمان الخروج بالمباريات إلى بر الأمان.

وتابع: "وجود كاميرات داخل الملعب، وآلية تأمين لدخول وخروج الجماهير، وبوابات تتسم بصفات محددة، هي أبرز طلبات الجهات الأمنية".

جدير بالذكر، أن الجهات الأمنية رفضت أكثر من مرة عودة الجماهير للمدرجات، خوفًا من تكرار أحداث بورسعيد والدفاع الجوي.