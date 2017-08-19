فاز الأسترالي نيك كيريوس، على الإسباني رافائيل نادال 6-2 و7-5، في ربع نهائي بطولة سينسيناتي للتنس في الولايات المتحدة الجمعة.

وضمن كيريوس الظهور في الدور قبل النهائي، بعد تغلبه على اللاعب الإسباني بعد مباراة استمرت ساعة واحدة و20 دقيقة.

وقال نادال للصحفيين بعد المباراة "هو دائما خصم صعب بالتأكيد، نيك لاعب كبير لكني قدمت أداء سيئا".

وأضاف "بدأت المباراة جيدا ثم تراجع أدائي كثيرا في المجموعة الثانية، عندما كسر إرسالي، نجحت في بعض النقاط وارتكب هو أخطاء وتمكنت من العودة في المباراة، ثم انخفض مستواي".