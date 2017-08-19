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رقم الخبر: 200725 تاريخ النشر: آب 19, 2017 الوقت: 14:43 الاقسام: رياضة  
كيريوس يطيح بنادال من ربع نهائي سينسيناتي للتنس

كيريوس يطيح بنادال من ربع نهائي سينسيناتي للتنس

فاز الأسترالي نيك كيريوس، على الإسباني رافائيل نادال 6-2 و7-5، في ربع نهائي بطولة سينسيناتي للتنس في الولايات المتحدة الجمعة.

وضمن كيريوس الظهور في الدور قبل النهائي، بعد تغلبه على اللاعب الإسباني بعد مباراة استمرت ساعة واحدة و20 دقيقة.

وقال نادال للصحفيين بعد المباراة "هو دائما خصم صعب بالتأكيد، نيك لاعب كبير لكني قدمت أداء سيئا".

وأضاف "بدأت المباراة جيدا ثم تراجع أدائي كثيرا في المجموعة الثانية، عندما كسر إرسالي، نجحت في بعض النقاط وارتكب هو أخطاء وتمكنت من العودة في المباراة، ثم انخفض مستواي".

 

 
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مصدر الخبر: الاخبار كووره
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