وكانت نتيجة القرعة للرجال والسيدات كالتالي: قرعة الرجال:

المجموعة الاولى: تركمنستان – فيتنام – تايوان – هونغ كونغ جزر سليمان

المجموعة الثانية: اوزبكستان – الصين – افغانستان – الامارات - المالديف

المجموعة الثالثة: تايلند – اليابان – لبنان – اندونيسيا

المجموعة الرابعة: ايران – قرقيزستان الاردن – تاهيتي

وللسيدات:

المجموعة الاولى: تركمنستان – تايلند – فلسطين

المجموعة الثانية: ايران – هونغ كونغ – اندونيسيا

المجموعة الثالثة: اليابان – الصين – فيتنام

والدورة الخامسة للالعاب الاسيوية داخل الصالات التي ستبدأ اعتباراً من 17 سبتمبر في العاصمة التركمنستانية "عشق اباد" سيشترك فيها 6 الاف رياضي بمدة اسبوعين في 21 فقرة رياضية.

والفقرات الرياضية هي: (الشطرنج – فوتسال – التنس – الملاكمة – الدراجات الهوائية – البوليبنغ – السباحة – كرة السلة – رفع الاثقال – الساحة والميدان – التايكواندو – ملاكمة (كيك بوكسينغ) – المصارعة – الفروسية – بالاضافة الى بعض الالعاب الشعبية داخل الصالات).

والالعاب الشعبية مورست لاول مرة في 2013 في الدورة التي جرت في كوريا الجنوبية.