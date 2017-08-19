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|رقم الخبر: 200724
|تاريخ النشر: آب 19, 2017
|الوقت: 14:43
|الاقسام: رياضة
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دورة الالعاب الآسيوية داخل الصالات في تركمنستان
ايران مع قرقيزستان والاردن وتاهيتي في المجموعة الرابعة بالفوتسال
سحبت القرعة الخاصة بكرة الصالات للالعاب الاسيوية داخل الصالات.
وكانت نتيجة القرعة للرجال والسيدات كالتالي: قرعة الرجال:
المجموعة الاولى: تركمنستان – فيتنام – تايوان – هونغ كونغ جزر سليمان
المجموعة الثانية: اوزبكستان – الصين – افغانستان – الامارات - المالديف
المجموعة الثالثة: تايلند – اليابان – لبنان – اندونيسيا
المجموعة الرابعة: ايران – قرقيزستان الاردن – تاهيتي
وللسيدات:
المجموعة الاولى: تركمنستان – تايلند – فلسطين
المجموعة الثانية: ايران – هونغ كونغ – اندونيسيا
المجموعة الثالثة: اليابان – الصين – فيتنام
والدورة الخامسة للالعاب الاسيوية داخل الصالات التي ستبدأ اعتباراً من 17 سبتمبر في العاصمة التركمنستانية "عشق اباد" سيشترك فيها 6 الاف رياضي بمدة اسبوعين في 21 فقرة رياضية.
والفقرات الرياضية هي: (الشطرنج – فوتسال – التنس – الملاكمة – الدراجات الهوائية – البوليبنغ – السباحة – كرة السلة – رفع الاثقال – الساحة والميدان – التايكواندو – ملاكمة (كيك بوكسينغ) – المصارعة – الفروسية – بالاضافة الى بعض الالعاب الشعبية داخل الصالات).
والالعاب الشعبية مورست لاول مرة في 2013 في الدورة التي جرت في كوريا الجنوبية.
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