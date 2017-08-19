تعادل نادي استقلال خوزستان الجمعة مع نادي بديده مشهد وذلك في الاسبوع الرابع من الدوري الايراني الممتاز.

في الاسبوع الرابع من الدوري الايراني الممتاز ..

وأفادت وكالة تسنيم للانباء ان المباراة التي جمعت بديده مشهد واستقلال خوزستان الجمعة، على ملعب "ثامن الائمة" في مدينة مشهد انتهت بالتعادل بنتيجة 2-2 وذلك في المباراة الاخيرة من الاسبوع الرابع من المرحلة السابعة عشرة لمنافسات الدوري الايراني الممتاز.

وسجل اهداف استقلال خوزستان ميثم دورقي في الدقيقة 45 ويوسف دلفي في الدقيقة 83 ، بينما سجل اهداف بديده مشهد محمد رضا خانزادة في الدقيقة58 وحسين مهربان في الدقيقة 60.

واحتل نادي بديده مشهد عبر هذا التعادل المركز السادس بينما احتل استقلال خوزستان المركز التاسع في جدول مباريات الدوري الايراني الممتاز.

وفي مباراة أخرى جرت عصر الجمعة حقق الوافد الجديد سبيدرود رشت اول ثلاث نقاط بفوزه بهدف نظيف على بيكان، كما تغلب فولاد خوزستان في الاهواز بهدفين لهدف على نظيره كسترش فولاد تبريز.