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|رقم الخبر: 200722
|تاريخ النشر: آب 19, 2017
|الوقت: 14:37
|الاقسام: رياضة
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وايران تخسر امام الارجنتين
فوز مصر والبرازيل والصين باليوم الاول في مونديال الطائرة تحت 23 عامًا
افتتح منتخب البرازيل منافسات بطولة العالم للكرة الطائرة، تحت 23 عامًا، بالفوز على المكسيك (4-0)، ضمن منافسات المجموعة الأولى الجمعة.
وتستضيف مصر، مباريات بطولة العالم من 18 لغاية 25 أغسطس/آب الجاري بمشاركة 12 منتخبًا.
قدَّم منتخب البرازيل، أداءً قويًا على مدار المباراة، ونجح في إنهاء الأشواط الأربعة لصالحة (15-7)، (15-8)، (15-6)، (15-10).
وفازت مصر، على اليابان (4-3)، بواقع (15-10)، و(15-13)، و(12-15)، و(15-8)، و(9-15)، و(13-15)، و(15-10).
وضمن المجموعة الأولى أيضًا فازت بولندا على كوبا (4-1)، بواقع (15-12)، و(12-15)، و(16-14)، و(15-10)، و(17-15).
وحقق منتخب الصين، مفاجأة في أولى مبارياته بالمجموعة الثانية بعد فوزه على تركيا (4-3).
وحفلت المباراة بالإثارة بين الفريقين، وفازت الصين بالأشواط الأول، والرابع، والخامس، والسابع بنتيجة (19-17)، (15-8)، (15-10)، (15-10)، على الترتيب.
بينما فازت تركيا ببقية الأشواط وبواقع (15-12)، (15-11)، (15-10)، كما خسرت ايران امام الارجنتين بأربعة أشواط لشوطين.
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