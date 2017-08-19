افتتح منتخب البرازيل منافسات بطولة العالم للكرة الطائرة، تحت 23 عامًا، بالفوز على المكسيك (4-0)، ضمن منافسات المجموعة الأولى الجمعة.

وتستضيف مصر، مباريات بطولة العالم من 18 لغاية 25 أغسطس/آب الجاري بمشاركة 12 منتخبًا.

قدَّم منتخب البرازيل، أداءً قويًا على مدار المباراة، ونجح في إنهاء الأشواط الأربعة لصالحة (15-7)، (15-8)، (15-6)، (15-10).

وفازت مصر، على اليابان (4-3)، بواقع (15-10)، و(15-13)، و(12-15)، و(15-8)، و(9-15)، و(13-15)، و(15-10).

وضمن المجموعة الأولى أيضًا فازت بولندا على كوبا (4-1)، بواقع (15-12)، و(12-15)، و(16-14)، و(15-10)، و(17-15).

وحقق منتخب الصين، مفاجأة في أولى مبارياته بالمجموعة الثانية بعد فوزه على تركيا (4-3).

وحفلت المباراة بالإثارة بين الفريقين، وفازت الصين بالأشواط الأول، والرابع، والخامس، والسابع بنتيجة (19-17)، (15-8)، (15-10)، (15-10)، على الترتيب.

بينما فازت تركيا ببقية الأشواط وبواقع (15-12)، (15-11)، (15-10)، كما خسرت ايران امام الارجنتين بأربعة أشواط لشوطين.