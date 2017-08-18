نفت البحرية الليبية إعلانها عن فرض منطقة محظورة بالمياه الاقليمية الليبية، مؤكدة إنها لم تمنع أي جهة من انقاذ المهاجرين غير الشرعيين في البحر المتوسط.

وذكرت بوابة "أفريقيا" الجمعة، نقلا عن البحرية، إن الإعلان عن منطقة البحث والانقاذ بالمياه الاقليمية الليبية، حق مشروع للدولة، وأن توقف منظمات غير حكومية لعملها بالبحر المتوسط أمر لا يعنيها.

وأعربت البحرية الليبية، عن أسفها مما تناولته منظمات غير حكومية عاملة بمجال الاغاثة فيما يخص قيام البحرية الليبية بمنعهم من العمل.

في سياق آخر أعلن وزير الحكم المحلي بحكومة الوفاق الوطني الليبية، بداد قنصو، وقف إطلاق النار نهائيا بمدينة العجيلات وعودة مظاهر الحياة إلى طبيعتها بشكل كامل .