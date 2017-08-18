  • الجمعة ٢٥ ذی قعده ١٤٣٨
  • الجمعة , أغسطس 18, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 200716 تاريخ النشر: آب 18, 2017 الوقت: 20:00 الاقسام: عربيات  
البحرية الليبية تنفي إعلانها فرض منطقة محظورة بالمياه الاقليمية

البحرية الليبية تنفي إعلانها فرض منطقة محظورة بالمياه الاقليمية

نفت البحرية الليبية إعلانها عن فرض منطقة محظورة بالمياه الاقليمية الليبية، مؤكدة إنها لم تمنع أي جهة من انقاذ المهاجرين غير الشرعيين في البحر المتوسط.

وذكرت بوابة "أفريقيا" الجمعة، نقلا عن البحرية، إن الإعلان عن منطقة البحث والانقاذ بالمياه الاقليمية الليبية، حق مشروع للدولة، وأن توقف منظمات غير حكومية لعملها بالبحر المتوسط أمر لا يعنيها.

وأعربت البحرية الليبية، عن أسفها مما تناولته منظمات غير حكومية عاملة بمجال الاغاثة فيما يخص قيام البحرية الليبية بمنعهم من العمل.

في سياق آخر أعلن وزير الحكم المحلي بحكومة الوفاق الوطني الليبية، بداد قنصو، وقف إطلاق النار نهائيا بمدينة العجيلات وعودة مظاهر الحياة إلى طبيعتها بشكل كامل .

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: طرابلس- ليبيا/وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/1963 sec