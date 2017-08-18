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رقم الخبر: 200715 تاريخ النشر: آب 18, 2017 الوقت: 19:57 الاقسام: عربيات  
هبوط اضطراري لطائرة تونسية في مطار نيس الفرنسي
إحباط 3 عمليات اختراق للحدود البحرية.. والقبض على 38 شخصا في بنزرت

هبوط اضطراري لطائرة تونسية في مطار نيس الفرنسي

هبطت طائرة تونسية اضطراريا في مطار مدينة نيس الفرنسية، الخميس، بعد خلل في الضغط داخل الطائرة، حسبما أفادت وكالة "تونس أفريقيا" الرسمية.

وقالت الوكالة إن طائرة تابعة لشركة الخطوط التونسية كانت متوجهة من باريس إلى تونس، الخميس، "هبطت اضطراريا في مطار نيس بعد إنخفاض الضغط في الطائرة".

وقال مدير مركز الاتصال والعلاقات الخارجية بالخطوط التونسية، يوسف كيكلي،: "قائد الطائرة اختار بعد حوالي ساعة من الطيران النزول في مطار نيس الفرنسية ليؤمن سلامة المسافرين".

من جانب آخر كشفت وزارة الداخلية التونسية، أن الوحدات البحرية للحرس الوطني بولايتي مدنين وبنزرت، أحبطت ثلاثة عمليات اختراق للحدود البحرية سرا وألقت القبض 38 شخصاً.

وأوضحت الوزارة في بيان، الخميس، أنه تم القبض على 24 شخصا من سكان ولاية مدنين، تتراوح أعمارهم بين 18 و33 سنة، بعدما قاموا باختراق الحدود البحرية عبر عمليتين، وتم حجز 3 مراكب بحرية مجهزة بمحرّكات أحدها محل سرقة.

 
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مصدر الخبر: تونس/وكالات
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