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رقم الخبر: 200714 تاريخ النشر: آب 18, 2017 الوقت: 19:53 الاقسام: عربيات  
السودان يعلن الاتفاق الكامل لترسيم الحدود مع إثيوبيا

السودان يعلن الاتفاق الكامل لترسيم الحدود مع إثيوبيا

أعلن الرئيس السوداني عمر البشير عن الاتفاق الكامل مع أثيوبيا لترسيم الحدود، مؤكداً عدم وجود أي خلافات بين البلدين حول مرجعيات الترسيم.

وقال البشير في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الأثيوبي هايل مريان ديسالين بالخرطوم " إن ما تبقى فقط هو وضع العلامات الحدودية".

وأشار إلى وجود اتفاق وتوافق بين الخرطوم وأديس ابابا وإرادة سياسية قوية لتطوير العلاقات الثنائية والوصول بها إلى مرحلة التكامل في جميع المجالات، لافتاً إلى أن زيارة ديسالين إلى السودان تأتي في إطار التشاور المستمر بين البلدين لتطوير التعاون والنظر في القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأكد البشير أن الأجواء باتت مهيأة لقيام "مجموعة القرن الأفريقي الاقتصادية" لترعى مصالح دول المنطقة وتلبي طموحات ورغبات دوله.

وحول مشروع سد النهضة، عدّ الرئيس السوداني التوقيع على اتفاق المبادئ للمشروع في الخرطوم أنه وضع الإطار القانوني والدستوري لعلاقة الدول الثلاث السودان ومصر وأثيوبيا بالسد.

 
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مصدر الخبر: الخرطوم/وكالات
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