أكدت جمعية "الوفاق الوطني" البحرينية أن نظام آل خليفة لا يجرؤ على بث المكالمة التي عرضها التلفزيون الرسمي البحريني بين الأمين العام للجمعية علي سلمان ورئيس الوزراء القطري السابق.

واعتبرت الجمعية في بيان لها أن "النظام لا يمتلك الشجاعة ببث المكالمة كاملة، حيث جرى اجتزاؤها من أجل تضليل الرأي العام المحلي والخليجي ولتشويه صورة المعارضة الوطنية".

وأضافت الجمعية إن النظام يريد من خلال تسريب جزء من المكالمة إلى "تمديد فترة السجن لسلمان "، معتبرة أن الاتصالات مع المجتمع الدولي والجهات الدبلوماسية هي من صحيح العمل السياسي المشروع.

وأوضح البيان أن "المسؤول القطري تحدث مع الشيخ سلمان وهو في زيارة رسمية للبحرين قادماً من السعودية، في سياق المبادرة القطرية، التي كانت بموافقة مباشرة من ملك البحرين".

وأعادت جمعية "الوفاق" التأكيد على أن المعارضة الوطنية البحرينية ليست جزءاً من الصراع الخليجي الدائر مع قطر، معتبرة أن "الزج بالمعارضة في هذه التجاذبات الخليجية هو من أجل التغطية على الأزمات المتعددة التي تواجهها البلاد نتيجة تكريس الدولة الأمنية وتدهور الحالة السياسية والحقوقية والاقتصادية".