شنت قوات العدو الصهيوني، فجر الجمعة، حملة اعتقالات ودهم في مدن رام الله والخليل وبيت لحم بالضفة الغربية، وفي القدس المحتلة.

وبحسب وكالة "فلسطين اليوم" داهمت قوات العدو قرية دير نظام قضاء مدينة رام الله، وسط إطلاق للرصاص وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، واحتجزت عشرات المركبات على حاجز النبي صالح شمال غرب رام الله.

وشنت قوات الاحتلال ليلة الخميس حملة اعتقالات في منطقة وادي الهرية بمدينة الخليل، واعتقلت شابا، وامرأة فلسطينية، فيما احتجزت شابين آخرين.

وأفاد شهود باعتقال قوات الاحتلال شابا مقدسيا من حاجز مخيم شعفاط شمال شرق القدس المحتلة بزعم حيازته سكين.

كما اعتقلت فتاة فلسطينية من أمام باب العامود بالقدس، وهي من سكان مدينة طمرة بالداخل المحتل.

واحتجزت قوات الاحتلال شابين، وأخضعتهما للتفتيش الجسدي في محيط باب العامود وسط القدس المحتلة.

كما اعتقلت قوات الاحتلال فجر الجمعة شابا فلسطينيا بعد دهم منزله وتفتيشه في شارع العطن وسط مدينة بيت لحم.

هذا وفجرت قوات الاحتلال الإسرائيلى الخميس، منزل ذوى الشهيد عادل عنكوش من بلدة دير أبو مشعل شمال غرب رام الله.

وقال شهود عيان إن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت القرية، وأغلقت كافة الطرق المؤدية إلى المنزل، حيث قامت بتفخيخه وتفجيره، وهو ما أدى إلى وقوع أضرار مادية فى بعض المنازل القريبة، نتيجة عملية التفجير.

يذكر أن الاحتلال كان قد هدم فى العاشر من الشهر الجاري، منزلى الشهيدين براء صالح وأسامة عطا من دير أبو مشعل.

وكان الشبان الثلاثة وهم من قرية دير أبو مشعل قد استشهدوا بعد إطلاق جنود الاحتلال الإسرائيلي النار عليهم بزعم تنفيذهم عملية طعن فى منطقة باب العامود بالقدس بتاريخ 16 /6 /2017 قتلت خلالها مجندة إسرائيلية وأصيب 4 آخرون.

من جهة اخرى أعلنت عائلة " الداعشي الفلسطيني" مصطفى جمال كلاب، الذي فجر نفسه في قوة أمنية تابعة لحماس، فجر أمس الاول، براءتها التامة من ابنها، ورفضها إقامة أي مراسم دفن أو عزاء له.

وكان مصطفى كلاب قد فجر نفسه في قوة أمنية تابعة لحكومة حماس شرق رفح جنوب قطاع غزة على الحدود الفلسطينية المصرية، أدى لمقتل أحد أفراد القوة الأمنية ومقتله على الفور.

وقالت عائلة كلاب، في بيان للرأي العام، :" نتقدم بخالص التعازي والمواساة لشعب وحكومة فلسطين والأجهزة الأمنية وعائلة المتوفي"، داعيةً كل الأطراف لمواجهة التطرف والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه العبث بأمن واستقرار الجبهة الداخلية بفلسطين.