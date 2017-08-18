قال وزير الخارجية القطري الشيخ، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إن قطر ترحب بفتح الحدود السعودية القطرية التي تسمح للقطريين بالذهاب إلى مكة حتى لو كان تحركهم بدوافع سياسية.

وأضاف الشيخ، محمد بن عبد الرحمن، في مؤتمر صحفي بالسويد، الخميس، 17 أغسطس/أب، "على الرغم من أنه كان من دوافع سياسية منع الشعب القطري من الحج وسياسيا من السماح لهم، ونحن نرحب بهذه الخطوة التي تعتبر خطوة إلى الأمام للتخلص من هذا الحصار المفروض على بلدي".

وكان الملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز، أمر، فجر الخميس، 17 أغسطس/أب، بدخول الحجاج القطريين إلى السعودية عبر منفذ سلوى الحدودي لأداء مناسك الحج، إضافة إلى السماح لجميع القطريين، الذين يرغبون في الدخول لأداء مناسك الحج، من دون التصاريح الإلكترونية، وذلك بناء على وساطة الشيخ عبدالله بن علي بن عبدالله بن جاسم آل ثاني.

في سياق آخر أعلن المستشار في الديوان الملكي السعودي، سعود القحطاني، عن "قائمة سوداء" تضم كل من دعم قطر وسياستها الخارجية في الأزمة الخليجية الحالية، مؤكداً أن كل من يوضع اسمه بالقائمة سيُحاكم.

وقال القحطاني في تغريدات على حسابه بـ " تويتر ": " القائمة السوداء.. لن يُعفى أي شخص يتآمر على الدول المقاطعة من المحاكمة حتى لو احتج أنه مجبر، ولن يُعفى أصحاب الأسماء المستعارة منذ الآن".

وأضاف: "سيتم دراسة كل الأسماء الموجودة في الهاشتاغ الرسمي "#القائمة_السوداء"، إضافة للأسماء المرصودة من دول الحصار".

وتابع: "السعودية وأشقاؤها إذا قالوا فعلوا، وهذا وعد، ضعوا كل اسم ترون وجوب ضمه للقائمة السوداء بالهاشتاغ، وسيتم فرزها، وستتم متابعتهم من الآن".

وفي وقت سابق، قال مصدر خليجي مطلع إن سعود القحطاني هو من يدير المخططات والحملات الإعلامية على مواقع التواصل لولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وبينها الهجمة الإعلامية الحالية ضد دولة قطر وأميرها تميم بن حمد.