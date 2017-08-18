* هادي في المغرب للقاء الملك سلمان.. ومجهولون يفجرون منزله في عدن * تدمير دبابة سعودية بصاروخ في عسير.. وصد زحف للمرتزقة في البيضاء

قال منسق الشؤون الإنسانية جيمي ماكجولدريك لوسائل الإعلام من صنعاء "إنّ 20 مليون يمني بحاجة إلى مساعدات عاجلة منها الغذاء والدواء ومستلزمات صحية أخرى".

وكانت الأمم المتحدة قالت إنّ النزاع المستمر في اليمن أسفر عن أكبر أزمة إنسانية في العالم، وقد أكدت في وقت سابق تلقيها تمويلات لتنفيذ خطة إغاثة إنسانية تستطيع من خلالها تقديم المساعدات لقرابة 12 مليون يمني، حيث تسعى المنظمة الأممية من خلال خطتها لتقديم مساعدات من أجل إنقاذ حياة حوالى 10 ملايين يمني بحاجة ماسة لذلك من أصل 20.7 مليونا في اليمن بحاجة لتلقي مساعدات إنسانية عاجلة، وفقا لإحصائيات المنظمة الأممية.

من جانبه، كان مجلس الأمن الدولي قد أعلن عن عزمه عقد جلسة استثنائية الجمعة لمناقشة الأوضاع الإنسانية والسياسية المتردية التي آلت إليها اليمن.

في سياق آخر وصل الرئيس الهارب عبد ربه منصور هادي، الخميس، إلى طنجة المغربية، حيث يقضي العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز إجازته السنوية منذ حوالي شهر.

وقالت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ"، إن زيارة هادي للمغرب، تندرج في إطار لقاء مقرر مع العاهل السعودي لمناقشة آخر التطورات ومستجدات الأوضاع في اليمن.

وفي وقت سابق، كشفت مصادر محلية لصحيفة "عدن الغد"، تفاصيل انتشار قوات سعودية في عدن.

إلى ذلك، استهدف تفجير وقع فجر الجمعة، منزل منصور هادي، في قرية مأرابة، بمديرية الوضيع، في محافظة أبين.

ميدانياً لقي عدد من مرتزقة الجيش السعودي، الجمعة، مصرعهم وجرح آخرون في عملية للجيش اليمني واللجان الشعبية في نجران.

وأفاد مصدر عسكري لــ"المسيرة نت" بمصرع عدد من مرتزقة الجيش السعودي خلال عملية للجيش واللجان الشعبية على موقع الشبكة باتجاه منفذ الخضراء بنجران.

وكانت وحدات الجيش واللجان الشعبية قد دكت، في وقت سابق الجمعة، تجمعات مرتزقة الجيش السعودي في ذو رعين والقيادة بصليات من صواريخ الكاتيوشا والقذائف المدفعية.

واستهدفت وحدات الجيش واللجان الشعبي، مساء الخميس، تجمعات للجنود السعوديين في موقع نهوقة والعشة ومرتفعات رجلا بعدد من القذائف الهاون وبي عشرة، وشوهدت على إثره سيارات الإسعاف تهرع إلى المكان، بالإضافة إلى دك تجمعات مرتزقة السعودية في موقع الطلعة، إلى جانب قنص قناص سعودي في مرتفعات رجلا بنجران.

إلى ذلك دمرت وحدات الجيش اليمني واللجان الشعبية الخميس، دبابة تابعة للجيش السعودي في قطاع عسير.

وأوضح مصدر عسكري بأن الجيش واللجان الشعبية تمكنوا من تدمير دبابة سعودية غرب مدينة الربوعة بصاروخ مضاد للدروع.

هذا وصدت وحدات الجيش واللجان الشعبية، الجمعة، محاولة زحف لمرتزقة العدوان السعودي الأمريكي وعناصر القاعدة في محافظة البيضاء وسط البلاد.

وأكد مصدر عسكري لـ "المسيرة نت" مصرع وجرح أعداد من مرتزقة العدوان وعناصر تكفيرية تابعة للقاعدة خلال تصدي وحدات الجيش واللجان الشعبية لمحاولتهم الزحف باتجاه منطقة سبلة بهران في مديرية قيفة بالمحافظة.

يذكر أن عناصر من القاعدة قد انسحبت من محافظة شبوة جنوب البلاد الاسبوع الفائت بعد اتفاق مع الإمارات، ليتم الزج بتلك العناصر لقتال الجيش اليمني واللجان الشعبية في الجبهة الشرقية والغربية لليمن.

يشار هنا إلى أن قوات أمريكية وإماراتية وقوات تابعة لهما سيطرت بعد ذلك على ميناء في بلحاف وعلى منشآت الغاز والنفط في شبوة.

* العدوان ومرتزقته يقصفون مدرسة ومنازل للمدنيين في مأرب

من جانب آخر قصفت مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي، الجمعة، إحدى المدارس ومنازل للمواطنين في مديرية حريب القراميش بمحافظة مأرب، فيما الطيران المعادي يشن غارة على مزرعة بذات المديرية.

وأوضح مراسل "المسيرة نت" أن مرتزقة العدوان قاموا بقصف مدرسة الأمل الأساسية والثانوية ومنازل وممتلكات المواطنين في منطقة الحزم بحريب القراميش بالقذائف المدفعية مما تسبب بأضرار بالغة في المدرسة والممتلكات.

يأتي ذلك في سياق الجرائم والاعتداءات التي يرتكبها العدوان ومرتزقته بحق الشعب اليمني منذ مارس 2015 في مختلف المحافظات.