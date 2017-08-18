بغداد/نافع الكعبي – افاد مصدر امني في محافظة كركوك، بأن تعزيزات عسكرية كبيرة وصلت الى المحافظة مروراً بها لغرض المشاركة في عمليات تحرير قضاء تلعفر غرب مدينة الموصل، فيما كذّب نوري المالكي، نائب الرئيس العراقي من جانبه، الجمعة، خبراً تداولته وسائل إعلام أفاد بتعرضه إلى جلطة دماغية نقل على أثرها إلى طهران، عاداً إياها "حملة تشويه ستتصاعد مع قرب الانتخابات"، محذراً من إثارة الفتنة لإرباك الأجواء في الفوضى والشك.

وقال المصدر في حديث صحافي: إن "تعزيزات عسكرية كبيرة وصلت، الجمعة، الى كركوك وهي قوات من الجيش العراقي والحشد الشعبي معززة باسلحة متوسطة وثقيلة للمشاركة في عمليات تحرير قضاء تلعفر".

واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، ان "القطعات العسكرية مرت بكركوك تمهيداً لوصولها الى قضاء تلعفر للمشاركة في العمليات المزمع انطلاقها للقضاء على فلول داعش الارهابي".

يشار الى ان تنظيم "داعش" مازال يسيطر على قضاء تلعفر منذ عام 2014 ويعتبر اخر معاقله في محافظة نينوى، فيما تستعد القوات الامنية لاقتحام القضاء وتحريره من سيطرة التنظيم.

وعلى صعيد متصل، افاد مصدر امني في محافظة كركوك، بان الحشد التركماني قتل خمسة من عناصر تنظيم "داعش" بعد ان تسللوا الى قصبة البشير بناحية تازة خورماتو جنوب المحافظة.

وقال المصدر في حديث صحافي: إن سبعة عناصر من داعش تسللوا على قاطع بشير بناحية تازة خورماتو جنوب كركوك لغرض زرع عدد من العبوات الناسفة".

واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "الحشد التركماني اللواء ١٦ عالج العدو بواسطة المدفعية وقتل ٥ منهم"

الى ذلك، افاد مصدر محلي في محافظة نينوى، بان خطوط الصد لتنظيم "داعش" في محيط قضاء تلعفر غرب الموصل تعرضت الى قصف جوي عنيف، وسط انباء عن مقتل واصابة العديد من مسلحي التنظيم،

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز،: إن خطوط الصد المتقدمة لتنظيم داعش في تلعفر غرب الموصل تعرضت الى قصف جوي عنيف خاصة الجهة الغربية والشرقية".

واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، ان "هناك انباء مؤكدة بان العديد من مسلحي داعش سقطوا بين قتيل وجريح واحتراق عدة مركبات لهم نتيجة القصف".

ويسيطر تنظيم "داعش" على تلعفر غرب الموصل منذ صيف 2014 وهو اخر معاقله في محافظة نينوى، فيما تستعد القوات الامنية المشتركة لاقتحامه وتحريره من سيطرة التنظيم.

في غضون ذلك، أفاد مصدر محلي في قضاء تلعفر بمحافظة نينوى، الجمعة، بأن تنظيم "داعش" اخلى في اجراء "غير مسبوق" لمنازل قادته ومسلحيه في مركز القضاء، مرجحا أن تكون عمليات الاخلاء تلك تأتي في اطار محاولات التنظيم اخفاء عوائله بين الاهالي.

وقال المصدر في حديث صحافي: إن الساعات الـ24 الماضية شهدت عمليات اخلاء غير مسبوقة لمنازل الرايات السود"، في اشارة منه الى منازل قادة ومسلحي "داعش"، في مركز قضاء تلعفر غرب الموصل، والتي تبرز فوقها رايات التنظيم ذات اللون الاسود.

واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "عشرات المنازل التي كانت تتواجد فيها عوائل داعش تم اخلاؤها"، مشيرا الى أن "الحواجز ونقاط المرابطة التي كانت تحيط بها رفعت بالكامل".

ورجح المصدر لأن تكون "عمليات الاخلاء تأتي في اطار محاولات التنظيم اخفاء عوائله بين الاهالي مع اقتراب معركة التحرير".

* كركوك: خلايا إرهابية أجنبية لاستهداف أميركا وأوروبا

أفاد مصدر امني في كركوك، الجمعة، بأن "داعش" أعلن عن تشكيل مجموعة باسم "الخيل المسومة" مهمتها دهس المدنيين في الدول الأوربية وأمريكا، عازيا السبب الى ما تقوم به تلك الدول حرب على ما تسمى بـ"دولة الخلافة".

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز: إن خطباء داعش وزعوا، اليوم، خطبة مطبوعة على أهالي قضاء الحويجة، (55 كم جنوب غربي كركوك)، توعدت التنظيم فيها الدول الأوربية وأمريكا وبريطانيا بشن هجمات عن طريق مجموعة (الخيل المسومة التي ترهبهم بعقر ديارهم)"، محذرا من أن التنظيم توعد بالمزيد من الهجمات عبر السيارات التي "تدك جموع الكافرين"، حسب وصف المطبوع.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "المطبوع كشف عن تجنيد عناصر أجنبية وشكل خلايا لاستهداف التجمعات ومراكز تجارية مهمة في تلك الدول"، مبينا أن المطبوع هدد باستهداف تلك الدول بسبب قيام ما اسماه "تحالف الكفر والردة بقصف مواقع دولة الخلافة".

وشهدت اسبانيا، الخميس، سقوط 13 قتيلاً في حادث دهس وسط مدينة برشلونة، فيما أكدت الشرطة أنه "عمل إرهابي".

يذكر أن حوادث الدهس المتعمد تكررت في العديد من المدن الأوربية والمكتظة بالسياح، بهجمات دموية تبنى الكثير منها تنظيم داعش مسؤوليته عنها.

* صواريخ تستهدف مواقع داعش في الأنبار

وفي الأنبار، أفاد مصدر أمني عراقي في محافظة الأنبار بإنطلاق 3 صواريخ من قاعدة "عين الأسد" بإتجاه عنة وراوة وقال المصدر: إن "3 صواريخ انطلقت من قاعدة عين الأسد بالأنبار"، مبينا انها "موجهة الى مواقع لتنظيم داعش في عنة وراوة". ولم يذكر المصدر أي تفاصيل اخرى عن الحدث.

وفي العاصمة، أفاد مصدر في الشرطة، الجمعة، بأن ثلاثة مدنيين اصيبوا بانفجار عبوة ناسفة جنوبي بغداد.

وقال المصدر في حديث صحافي: إن عبوة ناسفة مزروعة على جانب طريق قرب سوق شعبية في منطقة سويب جنوبي بغداد انفجرت، ما أسفر عن اصابة ثلاثة مدنيين بجروح".

* حمار يقتل 8 دواعش شمال شرقي العراق

وشمال شرقي العراق، قتل ثلاثة من عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي وجرح 5 آخرون جراء انفجار عبوة ناسفة، وأثناء تفخيخ حمار، في منطقة الرشاد.

وأضافت الصحيفة، يعتقد أن الإرهابيين كانوا سيرسلون الحمار إلى جبال حمرين شمال شرقي البلاد لاستهداف قوات أمنية. وافادت استخبارات الحشد الشعبي أن "داعش" بدأ يستخدم الحيوانات في مهاجمة القوات الأمنية عبر تفخيخها وإرسالها نحو تلك القوات، لكي لا يتم استهداف عناصره من قبل طيران الجيش العراقي".

* البنتاغون: سلمنا البيشمركة مئات ملايين الدولارات بموافقة بغداد

كشف المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إيريك باهون، الجمعة، عن تسليم بلاده قوات البيشمركة في كردستان العراق "مئات ملايين الدولارات" منذ العام 2014 "بموافقة الحكومة العراقية"، مشيرا في الوقت نفسه الى توفير الدعم العسكري والذخائر والمعدات لها.

وقال باهون - وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية – إن "واشنطن سلمت قوات البيشمركة الكردية منذ بدء العمليات ضد تنظيم داعش الإرهابي في 2014 مئات ملايين الدولارات، بالإضافة لتوفير الدعم العسكري والذخائر والمعدات لها، وذلك بموافقة الحكومة العراقية".

واشار الى أن "البنتاغون وقع في يوليو/ تموز 2016 مذكرة تفاهم مع البيشمركة من أجل تسهيل الدفعات المالية للقوات المنخرطة في معركة تحرير الموصل"، مشيرا إلى أن "تلك الدفعات انتهت حاليا".

وأضاف الجنرال الأمريكي أن "البنتاغون يرى أن التعاون بين بغداد وحكومة إقليم كردستان حيوي من أجل إلحاق الهزيمة بداعش"، لافتا إلى أن "وزارة الدفاع الأمريكية ستواصل عملها مع الشركاء العراقيين لتسهيل التعاون بينهما ولهزيمة التنظيم".

* البارزاني لقائد أميركي: الإستفتاء لن يؤثر على الحرب ضد داعش

اكد رئيس اقليم كردستان مسعود البارزاني خلال لقائه قائداً بالقوات الأمريكية، أن عملية الإستفتاء "لن تؤثر" على الحرب ضد تنظيم "داعش"، مبينا أن القيادة الكردستانية تتفهم ملاحظات وقلق أمريكا.

وقالت رئاسة الإقليم في بيان: إن رئيس اقليم كردستان مسعود البارزاني استقبل قائد القيادة المركزية للقوات الأمريكية جوزيف فوتيل"، مبينة أن "فوتيل سلط الضوء خلال اللقاء على الوضع السياسي وتوازن القوى والاستراتيجيات العسكرية الأمريكية ازاء الشرق الأوسط وغرب آسيا والحرب ضد داعش في العراق وسوريا ودور قوات البيشمركة في دحر تنظيم داعش".

ونقلت الرئاسة عن فوتيل قوله: إن قوات التحالف توصلت الى نتيجة بأن انتصارات عملية تحرير الموصل لم تكن تتحقق بدون التنسيق مع البيشمركة وحكومة الإقليم"، مشيدا بـ"زيارة وفد اقليم كردستان الى بغداد وأأمل بأن تحقق الحوارات نتائج ناجحة تخدم الإستقرار ومعالجة المسائل الجوهرية بين الحكومة العراقية وكردستان عبر الحوار الإيجابي".

من جهته، أكد البارزاني أن "مواجهة الإرهاب من أولويات اقليم كردستان"، موضحا أن "عملية الإستفتاء لن تؤثر بأي شكل على الحرب ضد داعش".

وأضاف البارزاني،: إن كردستان مستعدة بكل قواها لمواجهة داعش ودحره"، مؤكدا أن "الإقليم سيكون في تنسيق مستمر مع التحالف الدولي والحكومة العراقية".

ولفت البارزاني إلى أن "القيادة السياسية الكردستانية تتفهم ملاحظات وقلق أمريكا"، مشيرا الى أنه "من الضروري أن تتفهم أمريكا أيضا قلق وقرار وارادة شعب كردستان".

ويجري وفد المجلس الأعلى للإستفتاء في اقليم كردستان منذ يوم 14 آب الجاري إجتماعات مع الأطراف السياسية والحكومية العراقية في بغداد لشرح قرار اقليم كردستان بإجراء الاستفتاء.