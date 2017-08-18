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رقم الخبر: 200706 تاريخ النشر: آب 18, 2017 الوقت: 18:57 الاقسام: محليات  
الحرس الثوري: إنجاز مشاريع كبرى من أولويات مقر "خاتم الانبياء (ص)"

الحرس الثوري: إنجاز مشاريع كبرى من أولويات مقر "خاتم الانبياء (ص)"

اشار قائد مقر "خاتم الانبياء (ص)" للبناء والاعمار العميد عبادالله عبداللهي الى ان سياسات المقر قائمة على دعم الحكومة للدفع باهداف الثورة الاسلامية، مؤكدا ان الحرس الثوري سباق الى دعم الحكومة وتسوية مشاكل المواطنين.
وفي تصريح لمراسل وكالة انباء "فارس" قال العميد عبداللهي يوم الخميس ان مقر "خاتم الانبياء (ص)" للبناء والاعمار كان السباق في مختلف المراحل لدعم الحكومة وتسوية مشاكل الشعب ولن يتماهل في هذا المجال ابدا.
ولفت الى اولويات مقر "خاتم الانبياء (ص)" للبناء والاعمار وقال ان مهمتنا على صعيد تسوية مشاكل المواطنين تكمن في انجاز المشاريع الكبرى .
وتابع انه واستنادا للواجب فاننا نسعى للعمل على دعم الحكومة لتسوية المعضلات والمشاكل بالروح الجهادية والثورية التي يتميز بها مقر "خاتم الانبياء (ص)" وصولا الى حل مشاكل المواطنين .
ووصف العميد عبداللهي فرص العمل بأنها واحدة من اهم قضايا البلاد وهاجس الشباب وقال ان مقر "خاتم الانبياء (ص)" للبناء والاعمار لديه مشاريع كثيرة في مختلف مجالات النفط والغاز كما يعمل على انجاز مشاريع في مجال البنى التحتية للسكك الحديد وبناء السدود وخطوط نقل الطاقة والبحر، من شأنها الاسهام في توفير فرص للعمل .
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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